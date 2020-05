Coronavirus in Italia: meno di mille contagi totali in un giorno | Dati al 10 maggio

Buone notizie sull’epidemia di Coronavirus in Italia: i casi totali giornalieri scendono sotto la soglia delle mille unità, confermando il deciso calo della curva epidemica. Pur con tutte le prudenze del caso, e aspettando i dati della fase 2, ci avviciniamo a zero contagi giornalieri. Oggi, 10 maggio, i nuovi casi totali sono aumentati solo di 802 unità, rispetto ai 1.083 di ieri. Si tratta dell’incremento giornaliero più basso dai primi di marzo, quando eravamo ancora all’inizio dell’epidemia. Per trovare un numero inferiore, infatti, bisogna risalire al 6 marzo scorso quando i contagi totali giornalieri furono 778 in un giorno.

Ricordiamo che questo numero comprende le persone attualmente positive (malate, a casa o in ospedale), quelle guarite e quelle decedute. Il numero complessivo dei contagi in Italia sale a 219.070 dall’inizio dell’epidemia. L’aumento giornaliero di 802 unità segna un incremento percentuale del +0,37%, in calo dal +0,50% di ieri. Si registra così un nuovo record al ribasso dell’incremento percentuale.

I tamponi effettuati oggi sono 51.678, meno dei 69.171 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi rimane comunque all’1,6% di ieri. Scopriamo i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: meno di mille contagi totali in un giorno, dati aggiornati

Come ogni giorno alle ore 18.00, la Protezione Civile ha reso pubblici, con comunicato stampa, i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Anche i dati odierni confermano l’andamento in discesa della curva epidemica, con sempre meno contagiati, più guariti e, notizia positiva, meno morti.

Sebbene in numero inferiore quasi della metà rispetto a ieri, prosegue il calo dei malati o attualmente positivi al Covid-19 che oggi sono meno 1.518, rispetto ai meno 3.119 di ieri. Il numero complessivo delle persone attualmente positive scende a 83.324 casi. Molto bene il dato sui morti, che si conferma sotto le 200 unità al giorno e scende ancora: oggi è di 165 decessi – sempre troppi ma almeno in calo – contro i 194 di ieri. Il numero complessivo delle vittime del Covid-19 in Italia è di 30.560 dall’inizio dell’epidemia.

Rimane alto il numero dei guariti giornalieri, sebbene anche in questo caso sia quasi della metà del dato di ieri (4.008). Oggi sono guarite 2.155 persone dal Coronavirus, un numero che sale a un totale di 105.186 di guariti dall’inizio dell’epidemia.

Continua, poi il calo dei ricoveri in ospedale, con sempre meno pazienti in terapia intensiva e negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 10 maggio 2020



83.324 attualmente positivi al Covid-19 : -1.518 casi dal 9 maggio (ieri erano diminuiti di 3.119 casi, venerdì di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 3.119 casi, venerdì di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 105.186 i guariti : pari a +2.155 da ieri ;

: pari a ; 30.560 i morti: pari a +165

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 219.070 casi, rispetto ai 218.268 di ieri.

Tra gli 83.324 positivi al Coronavirus alla data del 10 maggio:

68.679 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.295 in un giorno )



si trovano ( ) 13.618 sono ricoverati con sintomi ( -216 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.027 sono in terapia intensiva (ieri erano 1.034, -7 in un giorno).

Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e di quelli in isolamento domiciliare anche se in numero inferiore a quello di ieri. Oggi nelle terapie intensive d’Italia si registrano 7 pazienti in meno, mentre ieri erano 134 in meno. Diminuiscono di 216 i pazienti negli altri reparti di ospedale, mentre ieri erano 802 in meno. I positivi al Covid-19 in isolamento domiciliare scendono di 1.295 unità rispetto ai 2.183 in meno di ieri. Questi numeri confermano comunque un trend in calo.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 10 maggio 2020.

Il dato dei pazienti in terapia intensiva in Lombardia è in controtendenza rispetto a quello nazionale. Oggi, infatti, i ricoveri nelle terapia intensive della regione tornano ad aumentare, di 18 unità, abbassando dunque il calo a livello nazionale. Dai 330 del 9 maggio, il 10 maggio si registrano 348 pazienti in terapia intensiva in Lombardia.

Le uniche regioni in cui i pazienti in terapia intensiva aumentano, oltre alla Lombardia, sono il Lazio, con 2 pazienti in più, e la Puglia con 1 in più. In tutte le altre regioni si registrano dei cali o i numeri rimangono stabili. Il Molise è sempre a zero pazienti in terapia intensiva.

In Lombardia, comunque, scendono i ricoveri negli altri reparti di ospedale, con 107 pazienti in meno, che scendono da 5.535 a 5.428 complessivi. Tornano ad aumentare anche i positivi in isolamento domiciliare, oggi con17 casi in più, portando il numero da 24.397 a 24.414 complessivi. I malati o attualmente positivi al Covid-19 in totale scendono di 72 unità, portandosi da 30.262 a 30.190 totali.

I morti in Lombardia si avvicinano ai 15 mila. Oggi si registrano 62 morti, in calo dagli 85 di ieri e dai 94 dell’altro ieri. Il numero complessivo dei decessi in Lombardia è di 14.986 dall’inizio dell’epidemia. I guariti in Lombardia sono oggi 292, per un numero complessivo di 36.331 dall’inizio dell’epidemia.

Il numero totale dei contagi da Covid-19 in Lombardia è di 81.507, oggi con +282 casi, in calo dai +502 di ieri, dai +634 di venerdì e dai +720 di giovedì 7 maggio.

I contagi giornalieri diminuiscono anche in Piemonte, oggi con +116 casi rispetto ai +181 di ieri, ai +233 di venerdì e ai +196 di giovedì 7 maggio. Il numero complessivo dei contagi in Piemonte è di 28.665 dall’inizio dell’epidemia.

La pandemia di Covid-19



La pandemia di Covid-19 ha superato i 4 milioni di contagi nel mondo, mentre i morti sono oltre 280 mila. Gli Stati Uniti sono sopra 1 milione e 300 mila contagi, mentre i morti sono quasi 79 mila, con oltre 26 mila decessi a New York. La Spagna ha superato i 26 mila morti, così come la Francia. Il Regno Unito ha quasi i 32 mila decessi ed è primo Paese per morti in Europa. Crescono i contagi in Russia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

