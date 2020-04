Coronavirus in Italia: crollano i nuovi contagi, meno morti e più guariti. I dati aggiornati al 7 aprile.

Buone notizie dai dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi assistiamo a un vero e proprio crollo di nuovi positivi, che aumenta solo di 880 casi in più in un giorno, rispetto ai 1.941 casi di ieri. Le persone attualmente positive in Italia sono 94.067. Rimane ancora alto, ma in calo, il numero delle vittime: oggi 604 dai 636 di ieri, per un totale di 17.127 morti dall’inizio dell’epidemia. Fa un balzo ulteriore il numero di guariti, oggi 1.555 per un totale di 24.392 persone guarite.

Dall’inizio dell’epidemia i casi complessivi di Coronavirus in Italia hanno raggiunto i 135.586 (numero che include attualmente positivi, deceduti e guariti), con un incremento giornaliero di 3.039 casi dai 3.599 di ieri. In termini percentuali l’incremento scende ancora, al 2,29%. Di seguito i dati aggiornati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: crollano i nuovi contagi, i dati aggiornati

Decisamente positivi i dati aggiornati sull’epidemia di Coronavirus in Italia, che confermano il trend in diminuzione dei nuovi contagi e seppure con molta cautela potrebbe essere il primo segnale dell’inizio della discesa della curva epidemica dopo i giorni di “plateau”. Il numero dei nuovi positivi alla data del 7 aprile, secondo i dati aggiornati della Protezione Civile, è di 880 casi, in netto calo dai 1.941 di ieri, con un incremento sotto all’1%. Il numero complessivo delle persone attualmente positive in Italia è di 94.067. Il numero dei tamponi effettuati si mantiene sui numeri degli ultimi giorni: oggi 33.713, ieri 30.271, l’altro ieri 34.237.

Scendono lievemente i decessi mentre aumentano i guariti. Con 1.555 guariti oggi viene raggiunto “il secondo valore più alto in un giorno dall’inizio dell’epidemia“, ha sottolineato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Il numero più alto di guariti in un giorno era stato 1.590, dato del 30 marzo.

Riguardo ai nuovi contagi, invece, Borrelli ha ribadito che “si conferma una diminuzione del trend di crescita“. L’altro dato molto positivo è il continuo calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che oggi ha fatto registrare ben 106 pazienti in meno, il calo più consistente finora.

Giovanni Rezza, Direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha dichiarato: “Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione nel numero di nuovi casi… su una curva epidemica, giorno dopo giorno, vedremo che in questo caso, finalmente, dopo una fase di plateau sembra esserci una discesa nel numero di nuovi casi, quindi la curva tende a flettere in basso… naturalmente siamo cauti, aspettiamo domani, dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo però la situazione sembra migliorare”. “Bisogna essere molto cauti”, ha aggiunto Rezza e “bisogna sempre tenere a mente il fatto che questo virus, a prescindere dalla diminuzione di nuovi casi, resterà nella popolazione“. “Bisogna continuare a mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale che vengono raccomandate dalle autorità sanitarie perché ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione virale”, ha sottolineato Rezza.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 7 aprile 2020



94.067 attualmente positivi al Covid-19 : +880 casi dal 6 aprile (ieri l’incremento è stato di 1.941, l’altro ieri di 2.972 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 1.941, l’altro ieri di 2.972 casi) 24.392 i guariti : pari a +1.555 da ieri ;

: pari a ; 17.127 i morti: pari a +604 da ieri.

Ottimi i dati sulla forte diminuzione di nuovi positivi e di deciso aumento dei guariti.

Tra i 94.067 positivi al Coronavirus alla data del 7 aprile:

61.557 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 28.718 sono ricoverati con sintomi



sono 3.792 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.898, -106 in un giorno).

Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva e anche i ricoveri in ospedale negli altri reparti. Questi sono due dati ottimi, soprattutto quello relativo ai ricoveri nelle terapie intensive che sono in calo per il quarto giorno consecutivo e oggi registrano il numero più alto: meno 106 pazienti in intensiva, superando anche i meno 79 di ieri. Domenica 5 aprile i ricoveri in intensiva erano scesi di 17 pazienti e sabato 4 aprile di 74 pazienti, il primo dato negativo. Il numero più alto in assoluto di pazienti ricoverati nelle terapie intensive era stato raggiunto venerdì 3 aprile con 4.068 ricoveri.

Tornano a diminuire anche i ricoveri negli altri reparti: oggi sono ben 258 in meno, dopo l’incremento di ieri di 27 pazienti e il calo di domenica di 61 pazienti ricoverati, che era stato il primo dato negativo.

