Coronavirus in Italia: salgono i guariti e calano i morti. I dati aggiornati al 12 maggio.



Gli ultimi dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia ci confermano la discesa della curva dei contagi. Oggi con un numero maggiore di casi totali giornalieri, quasi il doppio di ieri, ma a fronte di un maggior numero di guariti. Un numero che indice su quello dei casi totali. Oggi, infatti, i contagi complessivi di Covid-19 in Italia crescono di 1.402 unità, rispetto ai 744 di ieri, con un incremento percentuale del +0,64%, rispetto al +0,34% di ieri. Il numero totale dei contagi in Italia sale a 221.216 dall’inizio dell’epidemia.

Il tamponi di oggi sono 67.003, in aumento dai 40.740 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi sale al 2,1% dall’1,8% di ieri. Un effetto dell’aumento dei casi totali, ma si conferma comunque il trend in calo.

Coronavirus in Italia:

Scendono ancora i malati di Covid-19 in Italia, che oggi sono meno 1.222, un calo più consistente degli 836 di ieri. I malati o attualmente positivi al virus in Italia scendono a 81.266 complessivi. Sono i dati aggiornati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi crescono i guariti, che salgono a 2.452 casi, in aumento dai 1.401 di ieri. Il numero complessivo dei guariti si avvicina ai 110 mila, pari a 109.039 dall’inizio dell’epidemia.

I morti sono in lievissimo calo, oggi 172 dai 179 di ieri. Il numero complessivo delle vittime di Covid-19 sale a 30.911 dall’inizio dell’epidemia. Continua il calo dei ricoveri in ospedale.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 12 maggio 2020



81.266 attualmente positivi al Covid-19 : -1.222 casi dall’11 maggio (ieri erano diminuiti di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi);



: (ieri erano diminuiti di 836 casi, domenica di 1.518 casi, sabato di 3.119 casi, venerdì 8 maggio di 1.663, giovedì -1.904 casi, mercoledì -6.939, martedì -1.513 casi, lunedì -199 casi, domenica -525, sabato -239 , venerdì 1° maggio -608 casi); 109.039 i guariti : pari a +2.452 da ieri ;

: pari a ; 30.911 i morti: pari a +172.

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 221.216 casi, rispetto ai 219.814 di ieri. Il numero dei morti tra i medici sale ancora e oggi è di 163 vittime, secondo il bilancio aggiornato dalla Fnomceo.

Tra gli 81.266 positivi al Coronavirus alla data de 12 maggio:

67.449 si trovano in isolamento domiciliare ( -501 in un giorno )



si trovano ( ) 12.865 sono ricoverati con sintomi ( -674 pazienti in un giorno )



sono ( ) 952 sono in terapia intensiva (ieri erano 999, -47 in un giorno).

Tornano ad essere consistenti i cali dei ricoveri in ospedale. Oggi quelli in terapia intensiva diminuiscono di 47 pazienti, portando il numero complessivo a 952. Negli altri reparti, invece, i ricoveri scendono di ben 674 pazienti, con il numero complessivo dei ricoverati per il Covid-19 che scende sotto i 13 mila, pari a 12.865 unità. Diminuiscono anche i positivi al virus in isolamento a casa che oggi sono meno 501 unità.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 12 maggio 2020.

Purtroppo oggi si registra un nuovo consistente aumento di nuovi contagi totali in Lombardia, dopo giorni di calo. Infatti, sono ben +1.033 i casi registrati in oggi in regione. Ieri erano cresciuti di 364 unità e l’altro ieri di 282 casi. Numero che comprende i malati/attualmente positivi, i guariti e i deceduti, per un totale di 82.904 dall’inizio dell’epidemia.

I malati o attualmente positivi in Lombardia crescono di 264 unità, dai 30.411 di ieri ai 30.675 di oggi. Così distribuiti: 25.131 in isolamento domiciliare (+458 da ieri), 5.222 ricoverati con sintomi (-175), 322 in terapia intensiva (-19).

Oggi in Lombardia sono morte 62 persone, meno dei 68 di ieri e come l’altro ieri. Il numero complessivo delle vittime del Coronavirus in regione salgono a 15.116 dall’inizio dell’epidemia. Oggi i guariti salgono a 707, un balzo dai 75 di ieri, per un numero complessivo che raggiunge i 37.113 complessivi.

La pandemia di Covid-19



La pandemia di Covid-19 ha superato i 4 milioni e 200 mila di contagi nel mondo, mentre i morti sono oltre 288 mila. Gli Stati Uniti sono oltre 1 milione e 350 mila contagi, mentre i morti sono più di 81 mila, con quasi 27 mila decessi a New York. La Spagna si mantiene sopra i 26 mila morti e la Francia le si avvicina. Il Regno Unito ha oltre 32 mila decessi ed è primo Paese per morti in Europa. Dopo aver superato l’Italia nel numero dei contagi, la Russia supera anche la Spagna ed è seconda al mondo dietro agli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi dati rilevati alle 19.32 di martedì 12 maggio dalla Johns Hopkins University. I casi complessivi di Covid-19 nel mondo sono 4.229.074, i morti 289.349, così distribuiti tra i vari Paesi:

Stati Uniti: 1.356.037 (81.076 morti)

Russia: 232.243 (2.116 morti) Regno Unito: 227.736 (32.769 morti) Spagna: 227.436 (26.744 morti) Italia: 221.216 (30.911 morti) Francia: 177.547 (26.646 morti) Germania: 172.818 (7.676 morti) Brasile: 172.243 (11.772 morti) Turchia: 141.475 (3.841 morti) Iran: 110.767 (6.733 morti) Cina: 84.011 (4.637 morti) India: 73.981 (2.408 morti) Canada: 71.368 (5.130 morti) Perù: 68.822 (1.961 morti) Belgio: 53.779 (8.761 morti) Paesi Bassi: 43.183 (5.529 morti) Arabia Saudita: 42.925 (264 morti) Messico: 36.327 (3.573 morti) Pakistan: 32.674 (724 morti) Cile: 31.721 (335 morti) Ecuador: 30.419 (2.327 morti) Svizzera: 30.380 (1.867 morti)

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

