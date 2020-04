Coronavirus in Italia: scendono i nuovi contagi e il numero delle vittime. I dati aggiornati.

Tornano a scendere i nuovi contagi di Coronavirus in Italia dopo l’aumento degli ultimi due giorni e a fronte di nuovo record di tamponi effettuati. C’è una lieve flessione nel numero dei morti mentre i guariti rimangono stabili con una crescita di pochi casi, ma nel numero complessivo superano le 30mila unità. Siamo sostanzialmente sulla conferma del trend, in attesa di vedere una vera e propria discesa della curva epidemica.

Per quanto riguarda il numero complessivo di contagi da Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia siamo arrivati a 147.577 casi (che includono attualmente positivi, guariti e deceduti), con un aumento giornaliero di 3.951, che oggi tornano sotto le 4mila unità dopo l’incremento dei 4.204 casi di ieri (martedì l’aumento era stato di 3.836 casi e lunedì di 3.039 casi). Oggi l’incremento giornaliero è tornato sotto al 3%, pari al 2,75%.

Coronavirus in Italia: scendono nuovi contagi e vittime, i dati aggiornati

Conferenza stampa della Protezione Civile telegrafica quella di oggi, Venerdì Santo, in attesa di quella del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in concomitanza con i riti della Pasqua a San Pietro. I dati comunicati oggi segnalano una sostanziale continuità del trend degli ultimi giorni, con un calo dei nuovi positivi al virus che oggi sono scesi a 1.396 unità (ieri erano stati 1.615), portando il numero complessivo degli attualmente positivi a 98.273 casi. Il dato positivo anche in rapporto ai tamponi effettuati, che oggi hanno raggiunto un nuovo record, pari a 53.495 (ieri erano stati 46.244 e l’altro ieri 51.680).

Scendono, anche se di poco, le vittime che oggi hanno fatto registrare 570 decessi, in calo dai 610 di ieri. Un numero sempre troppo elevato ma in diminuzione. Il numero complessivo dei morti per Coronavirus in Italia sale a 18.849 casi, dall’inizio dell’epidemia.

Rimangono sostanzialmente stabili i guariti, ma sempre in numero vicino ai 2mila casi. Oggi sono guarite 1.985 persone, mentre ieri erano 1.979. Il totale dei guariti è di 30.455 persone dall’inizio dell’epidemia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 10 aprile 2020



98.273 attualmente positivi al Covid-19 : +1.396 casi dal 9 aprile (ieri l’incremento è stato di 1.615, l’altro ieri di 1.195, martedì di 880 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 1.615, l’altro ieri di 1.195, martedì di 880 casi) 30.455 i guariti : pari a +1.985 da ieri ;

: pari a ; 18.849 i morti: pari a +570 da ieri.

Riguardo al dato sulle morti, il 63% dei deceduti aveva tre o più patologie, ha sottolineato in conferenza stampa il professore Roberto Bernabei, presidente dell’associazione Italia longeva e componente del Comitato tecnico scientifico.

Tra i 98.273 positivi al Coronavirus alla data del 10 aprile:

66.534 si trovano in isolamento domiciliare

si trovano 28.242 sono ricoverati con sintomi



sono 3.497 sono in terapia intensiva (ieri arano 3.605, -108 in un giorno).

Molto positivo il dato sui ricoveri in ospedale che segnano un ulteriore calo, sia nel numero dei pazienti in terapia intensiva sia in quello dei ricoverati negli altri reparti. Per i ricoveri in terapia intensiva si registra un nuovo calo record, con 108 pazienti in meno. Ieri erano diminuiti di 86 pazienti, l’altro ieri di 99, martedì di 106 pazienti (il record precedente), lunedì di 79 unità, domenica 5 aprile di 17 e sabato 4 aprile di 74 pazienti (il primo giorno in cui si era registrato un numero negativo).

I ricoveri negli altri reparti di ospedale scendono invece diminuiti di 157 pazienti. Ieri il calo era stato di 86 pazienti e l’altro ieri di 233 unità.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 10 aprile 2020.

Continua il trend positivo dei ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: oggi 1.202, 34 in meno dai 1.236 di ieri.

