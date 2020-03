Coronavirus in Italia: rallentano ancora i nuovi contagi. I dati aggiornati dalla Protezione Civile.

Per il terzo giorno consecutivo continua il calo dei nuovi contagi da Coronavirus, che oggi, 24 marzo, sono 3.612, ieri erano 3.780 e domenica 3.957. Se il trend in calo dei nuovi casi si conferma, purtroppo però si registra una nuova impennata nel numero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 743, per un totale di 6.820 morti dall’inizio dell’epidemia. Per fortuna riprendono ad aumentare anche i guariti, che oggi sono 894, pari a 8.326 dall’inizio dell’epidemia. Mentre le persone attualmente positive a Covid-19 sono 54.030. I casi complessivi dall’inizio dell’epidemia sono arrivati quasi a 70mila, pari a 69.176, inclusi gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti/dimessi.

Se la crescita dei nuovi contagi è in diminuzione, il numero dei morti ci deve mantenere in allerta sulla gravità delle malattia e sulla necessità di osservare scrupolosamente le regole per il contenimento dei contagi. Di seguito i dati aggiornati in dettaglio.

Nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile, ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti gli italiani che vogliono essere aggiornati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono stati comunicati gli ultimi dati aggiornati sul numero di nuovi casi, decessi e guariti. Le persone malate o attualmente positive a Covid-19 sono 54.030, con un aumento di 3.612 casi rispetto a ieri. Le persone decedute sono 6.820, con un aumento purtroppo di 743 vittime in un giorno, che tornano a salire rispetto agli ultimi giorni (ieri erano 601, domenica 652 e sabato, quando si era verificato il record, erano state 793 in un solo giorno). Fortunatamente riprendono a salire anche i guariti che oggi sono 894 per un totale di 8.326 complessivi dall’inizio dell’epidemia. I casi complessivi di Coronavirus in Italia sono arrivati a 69.176. Se sul fronte dei nuovi contagiati e su quello dei guariti possiamo esprimere un moderato ottimismo, grazie rispettivamente al calo dei nuovi positivi e all’aumento dei guariti, il numero dei morti ci avverte di non abbassare la guardia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 24 marzo 2020



54.030 attualmente positivi al Covid-19 : +3.612 casi dal 23 marzo (ieri l’incremento è stato di 3.780 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 3.780 casi) 8.326 i guariti : pari a +894 da ieri ;

: pari a ; 6820 i morti: pari a +743 da ieri.

Il numero preciso dei morti per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, soffrivano di patologie pregresse, anche multiple.

Tra i 54.030 positivi al Coronavirus alla data del 24 marzo:

28.697 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 21.937 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 3.396 sono in terapia intensiva (+192 in un giorno).

In conferenza stampa, il commissario all’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fatto gli auguri a Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile e consulente della Regione Lombardia, risultato positivo a Covid-19.

Che ne pensate unimamme dell’epidemia in Italia?

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

