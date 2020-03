Coronavirus | “Le mascherine usate male sono pericolose”: avverte l’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità fa chiarezza su come utilizzare le mascherine in modo corretto.

Unimamme, in questi ultimi giorni abbiamo assistito allo scatenarsi della psicosi da Coronavirus, con scene raccapriccianti di assalti ai supermercati per il cibo, come se fosse scoppiata una guerra e alle farmacie in cerca di mascherine e Amuchina.

l’OMS spiega come usare le mascherine

Bene, dopo avervi mostrato in un articolo precedente come produrre Amuchina sicura ed efficace in casa, quindi senza pagarla a prezzi da mercato nero sul web, giunge una nota dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’uso corretto della mascherina. Le famigerate mascherine infatti, come ogni presidio medico, vanno usate con tutte le cautele. Altrimenti questi dispositivi “invece di proteggere possono diventare una fonte di infezione, per via dei germi che potrebbero depositarsi sopra”.

Sulla sua pagina Twitter, diffusissimo social network, l’OMS ha diffuso preziose indicazioni su come usare le mascherine. Prima di tutto è essenziale questo:

“se sei in salute usala solo se ti stai occupando di una persona con sospetto coronavirus,

indossala se stai tossendo e starnutendo

le maschere sono efficaci sono se usate in combinazione con frequenti lavaggi di mani, sfregando le mani con acqua e sapone

se indossi una mascherina devi sapere come usarla e disporre dopo il suo uso”

LEGGI ANCHE > LE IPOTESI DELLA DURATA DELL’EPIDEMIA IN ITALIA

Ecco cosa dice l’OMS nello specifico:

1 Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 2 Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. 3 Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 4 Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso. 5 Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del dispositivo.6 Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire in modo adeguato le mani.

Unimamme, voi seguirete questi consigli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.