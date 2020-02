Coronavirus, i numeri verdi istituiti dalle Regioni affinchè i cittadini possano avere delle informazioni sulle misure per il contenimento del contagio.

Sono stati diffusi dei numeri utili per poter avere chiarimenti sulle misure che ogni Regione italiana sta mettendo in atto in questi giorni per prevenire o contenere un possibile contagio da coronavirus.

Coronavirus: i numeri verdi da chiamare per avere informazioni corrette su come comportarsi

Per le emergenze, come ricorda Sky Tg24, ci sono sempre i due numeri:

• 112, per la segnalazione dei casi, per le persone che hanno dei sintomi o delle necessità.

• 1500 è il numero unico del Ministero della Salute. I cittadini sono invitati a recarsi nei pronto soccorso ed a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Evitare di andare in ospedale se si hanno presunti sintomi da coronavirus, in questo caso occorre chiamare il numero 112.

Oltre a questi due numeri sono stati istituiti dei numeri verdi diversi per ogni Regione italiana, gratuiti, per rispondere alle informazioni sul coronavirus e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio, a partire dai territori dove si sono verificati i focolai. I cittadini possono chiamare per avere delle risposte alle tante domande che in questi giorni ci si fanno.

Ecco i numeri verdi divisi per Regione:

• Piemonte: 800.333.444

• Valle d’Aosta: 800.122.121

• Lombardia: 800.89.45.45

• Alto Adige: 800.751.751

• Veneto: 800.46.23.40

• Friuli-Venezia Giulia: 800.500.300

• Toscana: 800.55.60.60

• Umbria: 800.63.63.63

• Marche: 800.93.66.77

• Emilia-Romagna: 800.033.033

• Campania: 800.90.96.99

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi numeri? Usateli con attenzione.

