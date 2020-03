Il Governo ha deciso delle nuove misure per limitare i contagi da Coronavirus. Stop ad abbracci, strette di mano e partite a porte chiuse.

Il Premier Giuseppe Conte ha richiesto l’intervento di un comitato scientifico per contenere il Coronavirus. Il comitato tecnico ha inviato al ministero della Salute delle raccomandazioni da rivolgere a tutti gli italiani. Queste raccomandazioni dovranno essere rispettate per almeno 30 giorni, ma ci potrebbero essere dei cambiamenti e per questo ogni 15 giorni potrebbero essere riviste. Le nuove regole ribadiscono misure già note, altre introducono delle novità non di poco conto.

Coronavirus: le nuove misure per evitare i contagi

Come riportato da AdnKronos, dopo dieci giorni dall’esplosione dei contagi da coronavirus in Italia, il governo ha messo in atto delle nuove regole che devono essere seguito per cercare di fermare la trasmissione del Covid-19.

Finora queste regole erano applicate solo alla zona rossa ed a quelle Regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove il rischio era maggiore.

Ecco le regole, ma il decreto deve essere ancora varato, si pensa a breve:

• Stop a sport a porte aperte: gli eventi sportivi, anche le partite del campionato di calcio, verranno disputati “a porte chiuse”. Inoltre, sarà dato lo stop anche a convegni e congressi, più in generale saranno vietate tutte quelle attività che non permettono di mantenere almeno la distanza di sicurezza di un metro.

• Evitare i contatti: oltre a lavarsi frequentemente le mani ed all’igiene respiratoria, “starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie”, si dovrà mantenere nei contatti personali la distanza di un metro. Cercare di evitare le strette di mano, ma anche gli abbracci. Non scambiarsi bottiglie o bicchieri. Inoltre, “si richiede ai Comuni, agli enti territoriali, alle associazioni culturali, associazioni sportive, al mondo della comunicazione di offrire attività ricreative individuali alternative, che promuovano e favoriscano le attività all’aperto (senza assembramenti) o presso il proprio domicilio“.

• Rimanere a casa: tra le raccomandazioni c’è anche quella di rimanere a casa, evitando contatti e vita sociale, anche per chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio Coronavirus o non è mai entrato in contatto con possibili positivi. Nonché l’invito agli over 75 e alle persone sopra i 65 con patologie di evitare i luoghi affollati. Sarà vietato accompagnare persone nei Pronto soccorso e si limiteranno gli accessi nelle cliniche private e negli ospizi.

Le proposte del comitato tecnico scientifico potrebbero essere inserite già oggi nel nuovo decreto che avrà trenta giorni di validità. Il provvedimento sarà comunque rivalutato ogni settimana o ogni 15 giorni e rimodulato rispetto all’evolversi dell’epidemia.

Voi unimamme eravate a conoscenza di queste nuove regole? Alcune le rispettate già? Cosa ne pensate?

