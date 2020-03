Coronavirus, confermata la chiusura delle scuole oltre che nei comuni delle zone rosse nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino all’8 marzo.

A queste sono state aggiunte le scuole del Friuli Venezia Giulia.

Le scuole della Liguria, eccetto quelle di Savona, riapriranno invece mercoledì 4 marzo, come quelle del Piemonte, anche se il governatore della regione ha detto che confermerà la riapertura nella giornata di martedì.

In Puglia scuole chiuse a Foggia il 2, il 3 e il 4 marzo.

Nelle Marche resteranno chiuse le scuole della provincia di Pesaro.

Nel Lazio le uniche scuole a restare chiuse sono le scuole Rodano e Segré di Fiumicino, in via precauzionale, perché frequentate dai figli della donna risultata positiva al virus.

E’ confermato inoltre che il decreto varato dal Governo ha previsto una deroga alla legge che stabilisce un numero di giorni minimo di didattica per la validità dell’anno scolastico.

Coronavirus: i dati della Protezione Civile e le scuole “chiuse”

Secondo l’ultimo bollettino riportato sul sito della Protezione Civile, i dati relativi al monitoraggio sanitario sulla diffusione del Coronavirus in Italia sono:

1577 persone risultano positive di queste

984 in Lombardia,

285 in Emilia-Romagna,

263 in Veneto,

49 in Piemonte,

25 in Liguria e nelle Marche,

17 in Campania,

13 in Toscana,

9 in Sicilia

6 nel Lazio

5 in Abruzzo

1 in Calabria e nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, di questi 140 sono in terapia intensiva.

798 persone si trovano in isolamento domiciliare.

83 le persone guarite.

I deceduti sono 34 ma non si ha ancora conferma della causa effettiva del decesso.

Parlando di scuole, va detto che in realtà non tutte le scuole resteranno chiuse, ma verrà sospesa l’attività didattica, secondo quanto si legge su Orizzonte Scuola. “Finora la scuola era stata chiusa ora sarà sospesa, significa che ci sarà il personale Ata, si attiveranno tutte quelle funzioni che servono alla preparazione alle lezioni che riprenderanno appena possibile” ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e l’autonomia, Francesco Boccia.

Nell’ultima settimana, lo ricordiamo, 5 milioni gli studenti sono rimasti a casa e in molte scuole si è proceduto ad attività di sanificazione degli istituti scolastici.

Voi unimamme in quale regione vi trovate? Come vi state organizzando con i bambini?

