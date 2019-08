Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri e mamma di Stella, spiega perché non vuole mostrare il volto di sua figlia sui social.

Nel novembre del 2018 è venuta alla luce la primogenita della coppia Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, poi convolati a nozze.

Da allora entrambi sono stati molto attenti a condividere immagini del loro piccolo angioletto, sempre col volto coperto.

Costanza Caracciolo: la decisione su sua figlia Stella

A differenza di molte altre colleghe del mondo dello spettacolo mamma Costanza ha preso una decisione molto seria e matura riguardo la sua bambina e l’ha spiegato in una stories su Instagram.

“Quand’è che farai vedere a tutti tua figlia Stella?” le ha chiesto una sua followers sul social media fotografico che la mamma tiene costantemente aggiornato.

Ed ecco che cosa ha risposto la showgirl: “non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”.

Insomma, sembra chiaro che la Caracciolo voglia rispettare il più possibile la privacy della sua bambina e proteggerne l’identità.

Il papà Bobo Vieri, a sua volta, sostiene la decisione della mamma, sicuramente presa in comune e anche lui, ovviamente, non mostra il volto della piccina.

L’ultima foto di Stella e di mamma Costanza pubblicata sul profilo della showgirl la mostra in acqua, al mare, in un salvagente per neonati, insieme alla sua mamma.

“Quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l’amore. Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me… È vero quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita” aveva dichiarato, in precedenza, la Caracciolo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto deciso da Costanza Caracciolo riguardo la figlia?