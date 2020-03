Casi in Italia di Covid-19, buone notizie: scendono i contagi e i decessi. Aumentano i guariti. I dati aggiornati.

Una giornata di sollievo quella di domenica 22 marzo, riguardo ai nuovi casi di Coronavirus in Italia. Pur essendo ancora nel pieno della gravità dell’epidemia e delle sue drammatiche conseguenze, il dato positivo di oggi è che l’incremento è meno elevato: 3.957 persone positive alla malattia oggi contro le 4.821 di ieri, oltre 800 in meno. Sono sempre elevati, ma scendono anche i decessi registrati che nella giornata del 22 marzo sono 651, contro i 793 di ieri. Mentre aumentano i guariti, che oggi sono 952 in più. È ancora presto per cantare vittoria, ma sono senza dubbio dati positivi.

I casi attualmente positivi di Covid-19 sono 46.638, dall’inizio dell’epidemia sono 59.138 in totale (inclusi i deceduti e i guariti).

Covid-19 in Italia: scendono contagi e decessi e salgono i guariti

Puntualmente alle 18.00, come da qualche settimana dall’inizio dell’epidemia, la Protezione Civile ha diffuso i dati sui contagi di Covid-19 in Italia. Dopo una giornata drammatica come quella di ieri, con il più altro numero di nuovi casi e di decessi in un giorno, oggi assistiamo a una leggera flessione sia dei nuovi positivi alla malattia che delle persone decedute. Nel frattempo salgono ancora i guariti.

Nella giornata di domenica 22 marzo si registrano 3.957 nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 46.638 persone attualmente positive, che fanno 59.138 casi complessivi dall’inizio dell’epidemia. I decessi complessivi sono 5.476, con un incremento giornaliero di 651 vittime (un numero ancora elevato ma inferiore a quello di ieri quando è stato di 793 decessi). Mentre le persone guarite in totale sono 7.024, più 952 da ieri.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 22 marzo 2020



46.638 attualmente positivi al Covid-19 : +3.957 casi dal 21 marzo (ieri l’incremento è stato di 4.821 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 4.821 casi) 7.024 i guariti : pari a +952 da ieri ;

: pari a ; 5.476 i morti: pari a +651 da ieri.

Anche se il numero delle vittime è sempre troppo alto, la crescita inferiore di oggi ci deve far ben sperare. Occorre ricordare che il numero esatto dei morti per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, soffrivano di patologie pregresse, anche multiple.

Tra i 46.638 positivi al Coronavirus alla data del 22 marzo:

23.783 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 19.846 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 3.009 sono in terapia intensiva (+152 in un giorno).

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 22 marzo 2020.

Il prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha parlato durante la conferenza stampa dei contagi all’interno delle famiglie, invitando i componenti di un nucleo con un familiare contagiato di prendere tutte le misure di precauzione necessarie per evitare il contagio. Locatelli ha fatto anche appello alla responsabilità di tutti i cittadini nel rispettare le regole.

Su numeri di oggi sui contagi di Covid-19 in Italia, Locatelli ha commentato: “Non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi né sopravvalutare una tendenza ma è un segnale che arriva a quella che comincia ad avvicinarsi come una distanza temporale rispetto alla quale ci aspettiamo di vedere segni tangibili di misure di contenimento intraprese”.

A partire dalla prossima settimana dovrebbero iniziare a vedersi gli effetti delle misure di contenimento introdotte nel Paese tra il 9-11 marzo.

Informazioni aggiornate sull’epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

