La figlia di Albeno e Romina Power, Cristel, è diventata mamma per la seconda volta di una bambina che hanno chiamato Cassia. L’annuncio di nonna Romina.

Ad annunciare la nascita della secondogenita di Cristel Carrisi è stata la nonna bis Romina Power. A poco più di un anno dalla nascita del primogenito, Kay, la terzogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power ha dato alla luce Cassia.

Cristel è sposata, dal 2016, con l’imprenditore croato Davor Luksic, la 33enne ormai da tempo vive in Croazia ed a sorpresa aveva annunciato di essere incinta di una femminuccia e che sarebbe arrivata a metà agosto, ma poi non ci sono state notizie.

E’ nata Cassia: dopo un anno dalla nascita di Kay, Cristel carrisi partorisce una femminuccia

Qualche mese fa, ospite nel programma televisivo, Domenica In, insieme alla sorella Romina Jr, Cristel ha annunciato che sarebbe diventata di nuovo mamma: “Sarà una bambina. Sono al quinto mese, nascerà comodamente a Ferragosto, penso che i medici saranno molto contenti”.

Cristel ha già un altro figlio, Kay, nato dall’unione con il miliardario Davor Luksic. Kay è nato a maggio del 2018 ed è stato una gioia per i nonni. Al Bano diede la notizia in diretta mentre partecipava al programma The Voice: “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima invece”.

Questa volta a dare la notizia è stata la nonna Romina sul suo profili Instagram:”Quella manina che la sua mamma non lascerà per il resto della vita”.

Visualizza questo post su Instagram Quella manina che la mamma non lascera’ per il resto della vita ❤ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 9 Ago 2019 alle ore 9:28 PDT

Cassia, il nome della nuova arrivata in casa Carrisi – Power, è nata il 10 agosto in una clinica di Zagabria. Accanto a Cristel c’era anche Romina che ha raggiunto in Croazia la figlia. Come riportato anche da Vanity Fair, Romina ha pubblicato su Instagram delle foto che la ritraggono mentre è intenta a scegliere dei completini per la piccola: “Scegliendo abitini per l’amorino che sta per arrivare sulla terra. È difficile scegliere. Sono uno più bello dell’altro”.

A fare gli auguri alla sorella anche Romina Jr, sempre sui social con una foto delle due: “Benvenuta a casa, Cassia”.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuta a casa, Cassia❤️ 3.8.19 Welcome home, Cassia💕 Un post condiviso da Romina Carrisi (@romina_carrisi) in data: 11 Ago 2019 alle ore 11:50 PDT

In un’intervista al settimanale Chi, di qualche tempo fa, la Carrisi aveva dichiarato il desiderio di una famiglia numerosa: “I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”.

Con Devor si sono conosciuti nel 2012 a New York: “Me lo sono trovato davanti a tavola con i miei amici americani, ero diffidente nei confronti degli uomini e sono stata sulle mie, ma frequentandolo ho scoperto che non è uno di quelli che parlano e basta”.

Voi unimamme sapevate di questa nascita in casa Al Bano Carrisi e Romina Power? Tanti auguri anche da parte nostra!