In questo periodo di quarantena molte vip che sono in gravidanza si allenano per non perdere il ritmo. Tra di loro troviamo Alena Seredova, Silvia Provvedi e Cristina Marino.

Vip mamme in quarantena

Iniziamo da Silvia Provvedi incinta del compagno Giorgio De Stefano. Lei tiene un appuntamento con i suoi fans sui social. Per allenarsi usa le cose che ha in casa e incita le mamme in attesa a seguire il suo esempio. “Basterà avere un divano, una cassa d’acqua e una pentola”. Anche la Provvedi invita tutti: “State a casa”, con lei si esercita la sorella Giulia che però non è incinta.

Alena Seredova è invece alla terza gravidanza, in passato ha già avuto due figli: David Lee e Luis Thomas, avuti da Gigi Buffon. La Seredova ama trascorrere del tempo con i suoi figli che hanno la doppia cittadinanza e parlano tre lingue, perché frequentano la scuola inglese. La Seredova fa pilates. “Non si può mollare”. Ora questa mamma è in attesa di una bambina dal compagno Alessandro Nasi.

Cristina Marino prosegue con la ginnastica. La Marino è la compagna di Luca Argentero. La coppia si trova in Umbria dove lei al settimo mese di gravidanza, incinta di una bimba, ai dedica allo yoga. Unimamme, cosa ne pensate dell’esempio di queste mamme molto sportive?

