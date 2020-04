Qualche consiglio su come lavare le zampe agli animali in questo momento di emergenza per via del Coronavirus.

I veterinari e gli esperti lo ripetono da tempo che i cani, gli animali domestici non trasmettono il coronavirus. Durante questa quarantena l’assistenza veterinaria è compresa nelle necessità che autorizzano le persone a uscire di casa per la cura dei nostri amici animali.

Cani: come gestirli ai tempi del coronavirus

Il veterinario, in caso ci fosse un problema riguardante la salute dell’animale, potrà indicare se portarlo in clinica o in ambulatorio. In questo periodo molte persone si sono chieste come organizzarsi dopo aver portato fuori il cane, cioè se le zampe vadano lavate e come. Sulla questione si sono espressi diversi veterinari e cinofili. Molto importante è ricordare che: “la candeggina non va assolutamente usata per disinfettare la zampe dei cani al rientro da una passeggiata, nemmeno se molto diluita in acqua”.

LEGGI ANCHE > 22 FOTO DI BAMBINI E ANIMALI: HANNO BISOGNO GLI UNI DEGLI ALTRI FOTO

Dopo le passeggiate, per proteggere l’animale è bene ricordarsi di proteggere la sua igiene detergendo le zampe, evitando prodotti aggressivi e quelli a base alcolica “che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito”. La soluzione migliore è composta da prodotti senza aggiunta di profumo, acqua e sapone neutro. Successivamente spazzolare il mantello per poi passare sopra un panno umido. Oltre al Ministero della Salute anche l’Istituto Superiore di Sanità che a sua volta aveva sottolineato di “lavare le zampe del cane con acqua e sapone, analogamente a quanto facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene”.

Un’ulteriore precauzione è infine quella di impedire che il cane salti sulle superfici che sono a maggior contatto con le persone. Unimamme, cosa ne pensate dei consigli del Ministero della Salute per i nostri fedelissimi animali? E vi raccomandiamo, l’emergenza non è una scusa per abbandonare i vostri quattrozampe.

LEGGI ANCHE > ALLERGIE: GLI ANIMALI DOMESTICI AIUTANO A RIDURRE LE ALLERGIE NEI BAMBINI

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.