Sono vent’anni che non torna a lavoro! Donna truffa l’Inps inventando 4 figli e 12 aborti per ottenere gli assegni di maternità: 100.000 euro ingiustamente percepiti.

Una donna romana di 50 anni non si reca sul posto di lavoro da vent’anni “perché sempre incinta“. Ha infatti dichiarato di aver avuto ben 4 figli e 12 aborti. La donna è finita sotto indagine per truffa ai danni dell’Inps perché quei figli esisterebbero solo nei registri e anche i dodici aborti risulterebbero falsi. Un vero e proprio record al negativo. La donna avrebbe infatti incassato ben 100.000 euro in assegni di maternità. La donna romana infatti visto i 12 aborti e le 4 presunte gravidanze difficili, per potersi curare aveva incassato lo stesso gli assegni. Inoltre per 20 anni non è andata al lavoro.

LEGGI ANCHE —> INDENNITA’ DI MATERNITA’ E TRUFFA

La truffa all’Inps di una donna “sempre incinta”: l’indagine dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro

E’ grazie ai carabinieri del nucleo tutela del lavoro che la truffa è venuta a galla che stanno indagando sulla vicenda. E’ molto probabile che ci sia infatti un complice perché anche se è vero che la burocrazia romana può essere disattenta e lenta, resta da capire come la donna sia riuscita a registrare le presunte 4 nascite all’anagrafe.

LEGGI ANCHE —> NUOVO CONGEDO DI MATERNITA’, COME FARE DOMANDA | INDICAZIONI DALL’INPS

La donna inizialmente era stata pedinata e fotografata dalle forze dell’ordine che hanno sospettato subito di lei visto il fisico atletico, per niente segnato dalle numerose gravidanze. Al momento ci si interroga su come la donna possa essere riuscita ad ingannare colleghi, amici e pubblici ufficiali con una truffa cosi lunga nel tempo e cosi’ complicata.

E voi care Unimamme cosa ne pensate di questa storia incredibile raccontata da Tgcom24?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.