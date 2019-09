Emma Marrone deve rinunciare a un’esibizione per problemi di salute.

La cantante trentacinquenne Emma Marrone ha dovuto disdire un impegno di lavoro molto importante, ovvero la presenza al concerto di Malta organizzato da RadioItalia, per problemi di salute.

Emma Marrone: un annuncio per i fan

Ecco che cosa ha scritto sul suo account Instagram:

“Succede.

Succede e basta.

Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato.

Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute.

Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili.

Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione.

Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi.

Vi prometto che tornerò più forte di prima!

Ci sono troppe cose belle da vivere insieme.

Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi.

Grazie e state sereni davvero…

Andrà tutto bene!

Emma”.

Il suo annuncio ha ottenuto 170 mila Like e moltissimi commenti di fan e sostenitori che le hanno inviato un pensiero.

Certamente il loro pensiero è andato al tumore alle ovaie affrontato e sconfitto dalla cantante già in 2 occasioni.

Emma non aveva fatto mistero di aver avuto quella malattia. Ecco: “Quando abbiamo scoperto la malattia è iniziata una trafila lunga e dolorosa. Ho visto i miei genitori sgretolarsi di fronte a questa notizia, invecchiare di colpo. È come se tutto quello che mi stava succedendo in realtà non stesse succedendo a me: ho avuto la forza di staccarmi da tutto e reagire con una rabbia incredibile nei confronti della malattia. Credo molto nel destino ma anche nell’aiuto dato dalla forza che possiamo tirar fuori: quando tutto stava crollando intorno a me, l’unica che ha tenuto duro sono stata io, volevo resistere e vincere fino alla fine”.

LEGGI ANCHE > IL TUMORE OVARICO: PER BATTERLO OCCORRE CONOSCERLO E I VIP CI METTONO LA FACCIA

Tempo fa Emma aveva pubblicato anche la foto della cicatrice per l’operazione. “È la ferita che mi ha fatto meno male, la cicatrice indica che il male è stato tolto. Il male che resta dentro, ad esempio, è quello che viene dalle parole scagliate con irruenza”.

La giovane aveva scoperto di avere un tumore alle ovaie a 25 anni, prima della partecipazione ad Amici.

Nonostante l’ultimo intervento a cui si è sottoposta sia andato bene, tanto da non dover fare nè chemio nè radioterapia la cantante doveva comunque fare controlli.

Negli ultimi post su Instagram la cantante ha pubblicato foto in cui è abbracciata ai genitori, che le sono stati sempre accanto e che sicuramente lo saranno anche adesso.

Mamma Maria Marchese e papà Rosario le sono vicini e lei scrive: “1 con mamma, 2 con papà”.

La cantante dedica spesso dei post ai genitori, rivolgendo loro messaggi, parole di affetto. Le foto coi genitori hanno ricevuto decine di milgliaia di Like, segno che i suoi followers apprezzano molto questo aspetto.

In una delle storie recenti si è rivolta alla mamma: “sorridi come sorride il mio cuore quando è vicino al tuo”. A quanto pare la cantante, di recente, ha partecipato a un matrimonio nel Salento e, in qell’occasione, ha scattato le foto coi genitori.

Unimamme, cosa ne pensate delle parole della combattiva Emma Marrone e del suo rapporto coi genitori?