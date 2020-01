Una bambina con la Sindrome di Down è diventata una modella ed ha conquistato tutti. Con la sua personalità sta vincendo molti concorsi di bellezza.

Una bambina di soli quattro anni con la Sindrome di Down è stata in grado di abbattere tutte le barriere e di superare ogni aspettativa. Durante una sfilata che si è tenuta a Malta ha incantato tutto il pubblico presente con la sua dolcezza. La mamma spera che il suo esempio possa aiutare anche le altre persone con la Sindrome di Down ad integrarsi al meglio.

Modella con la Sindrome di Down conquista tutti: la storia di Francesca

Durante un evento benefico che si è tenuto a Malta nel novembre 2019, molte ragazze con la Sindrome di Down hanno partecipato ad una sfilata. Tra di loro c’era anche la piccola Francesca Rauti che, anche se ha solo 4 anni, ha sfilato con sicurezza e tanta tenerezza tanto d’affascinare tutti i presenti. Alla sfilata, la piccola si è unita a Madeline Stuart, la prima modella al mondo con sindrome di Down. Le due modelle si sono strette in un tenero abbraccio.

La mamma della piccola modella, Michelle, 43 anni, ha rivelato che la sua bambina è un’amante delle passerelle e del balletto sin dai primissimi anni di vita e la sua famiglia non ha fatto altro che sostenerla sin dall’inizio con passione e amorevolezza, come riportato dal Daily Mail. Infatti Francesca ha iniziato a sfilare da quando era molto piccola, è stata anche la prima ragazza con sindrome di Down a Malta a partecipare a una competizione di modelle e ha vinto la top model junior.

La sfilata ha visto come protagoniste altre 22 modelle, tra i 4 ed i 24 anni, e lo scopo dell’iniziativa, promossa da Tiziana Randis, è quello d’incoraggiare l’inclusione delle persone con disabilità.

LEGGI ANCHE > DA MODELLA A STILISTA: MADELEINE, CON LA SINDROME DI DOWN, CONQUISTA TUTTI FOTO

Sono tante le persone con la Sindrome di Down che negli anni hanno preso parte a campagne di grandi marchi come ad esempio Tommy Hilfiger.

L’organizzatrice in merito alla sfilata ha dichiarato: “La disabilità non è un limite , al contrario, la vediamo e viviamo come una risorsa e una ricchezza da condividere“.

Non c’è dubbio che questo tipo di evento mandi un messaggio di inclusione e che va a rompere i canoni “classici” della bellezza.

LEGGI ANCHE > JAMIE, MODELLA CON LA SINDROME DI DOWN PROTAGONISTA A NEW YORK (FOTO)

La madre di Francesca, Michelle, spera che sua figlia possa diventare una modella professionista. Ha affermato che la figlia può esibirsi come qualsiasi altro bambino e pensa che la sua fiorente carriera di modella possa ulteriormente aiutare a sensibilizzare le persone sulla Sindrome di Down: “Francesca fa la modella da quando era molto giovane. Adora sfilare ed è stata la prima bambina a Malta a prendere parte a una competizione di modelle e ha vinto la top model junior”.

LEGGI ANCHE > PATRICK E’ IL PRIMO BABY-MODELLO DI ZARA CON SINDROME DI DOWN

Inoltre ha confermato che Francesca aveva già sfilato in passato e si trova a suo agio in passerella “Mi sento molto emozionato guardarla perché vedo la felicità nei suoi occhi. È fuori dal mondo“. Michelle ha creato una pagina Instagram per sua figlia dove posta diverse foto della figlia. Francesca ha anche partecipato ad un concorso prima di Natale e lo ha vinto.

Visualizza questo post su Instagram My franny won miss little Christmas Un post condiviso da francesca rausi (@frani002) in data: 11 Dic 2019 alle ore 4:34 PST

Voi unimamme avete visto le foto di Francesca? La trovate anche voi bellissima?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.