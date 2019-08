Francesco Totti mentre è in vacanza a Sabaudia ha pubblicato sui social una foto che ritrae tutta la sua famiglia. I fan hanno apprezzato molto il post.

Francesco Totti è in vacanza con tutta la famiglia a Sabaudia, un comune in provincia di Latina nel Lazio.

Questa è la sua prima estate dopo l’addio ai campi di calcio, da poco ha dato l’addio ufficiale alla sua Roma, anche nel suo ruolo di dirigente,

Totti ha deciso di trascorrere l’estate insieme alla moglie Ilary Blasi, che tornerà presto in Tv alla conduzione di un programma che si rifarà al format di “Giochi senza Frontiere”.

Con Ilary Blasi ha appena festeggiato 14 anni di matrimonio, dal quale sono nati i loro tre figli: Christian di 13 anni, Chanel di 12 anni e la piccola Isabel di soli tre anni.

La foto della famiglia di Francesco Totti che in poco tempo ha ricevuto tantissimi like

Per Francesco Totti la famiglia è sempre stata un importante punto di riferimento ed al primo posto nella sua vita.

É noto che papà Totti sia molto legato al figlio Christian che sta seguendo le sue orme da calciatore, ma come confermato dalla stessa Ilary, Totti ha un rapporto speciale anche con le sue figlie femmine, che adora.

I fan di Totti hanno apprezzato l’ultima foto di famiglia che il campione ha pubblicato su Instagram. La foto in poco tempo ha raggiunto 300 mila like in sole sei ore.

Nella foto postata si vede un ritratto di tutta la famiglia con Totti ed Ilary che abbracciano Christian ed in basso ci sono la secondogenita, Chanel, abbracciata alla piccola Isabel.

Visualizza questo post su Instagram ❤️family❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 2 Ago 2019 alle ore 4:46 PDT

Sono tutti e cinque vestiti di bianco e con i capelli biondissimi. Gli uomini hanno bermuda di jeans, mentre le donne abito bianco.

La didascalia che accompagna la foto è molto semplice, ma si sa a volte le cose più semplici sono le migliori: “Family” con due cuori accanto.

Nelle ultime settimane, la vita social di Francesco e di Ilary si è fatta più intensa. L’ex calciatore è sempre stato molto discreto, ma di recente ha deciso di lasciarsi andare e di raccontarsi su Instagram.

Inoltre, la famiglia Totti sta girando delle prime scene di quella che è una sit com basata sulla loro vita privata. Lo show, che ancora non si sa bene dove verrà trasmesso, forse su Amazon, si chiama “Casa Totti” e racconterà come i componenti della famiglia trascorrono le loro giornate, tra gag e momenti di riflessione.

Nella sit com, che prende spunto dalla famosa sit “Casa Vianello” con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, parteciperanno anche i tre figli ed in ogni puntata ci saranno degli ospiti. Sembrerebbe che i primi due ospiti famosi siano il conduttore Teo Mannuccari e la cantante Emma Marrone molto apprezzata dai figli della coppia.

Voi unimamme seguite le vicende della famiglia Totti sui social? Cosa ne pensate di questa famiglia molto unita e amata?