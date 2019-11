Frozen 2 sta per uscire e un ospedale americano ha deciso di celebrare questo evento in modo particolare, vestendo i neonati come i protagonisti del film.

Unimamme con bambini siete pronte al nuovo, secondo capitolo della saga di Frozen? In America non stanno più nella pelle e l’entusiasmo è giunto a tal punto che un ospedale ha deciso di celebrare l’evento vestendo i bimbi della nursery come i protagonisti del noto film della Disney.

Bimbi come i protagonisti di Frozen

Stiamo parlando del Saint Luke’s South Hospital, nel Kansas. Il 21 novembre, sulla pagina Facebook dell’ospedale sono state postate le tenere immagini dei bambini vestiti come i personaggi di Frozen: il segreto di Arendelle. “Anna, Elsa e Olaf sono qui e sono come caldi abbracci. Ricordate, l’amore è sempre una porta aperta al St. Luke’s. Non lasciatelo andare”. Il personale ha postato anche un filmato in cui si vede i piccoli che indossano i loro abiti fatti all’uncinetto.

La portavoce dell’ospedale Lauren Gifford ha dichiarato che volevano fare qualcosa di speciale per i genitori di questi neonati. “Volevamo fare qualcosa di divertente e memorabile per le famiglie del nostro reparto di maternità. La prima di frozen 2 per la quale molte persone sono eccitate, ci è sembrato una grande opportunità per fare qualcosa di creativo e unico”. Il Saint Luke’s è famoso per aver festeggiato altre importanti ricorrenze con costumi a tema fatti all’uncinetto indossati dai piccoli.

Ogni anno il reparto di maternità torna alla vita a Natale, ad Halloween, per San Valentino quando i piccoli pazienti indossano questi adorabili costumi. I piccini che rappresentavano Elsa, Anna e Olaf sono già tornati a casa e stanno bene. “Le nostre mamme erano eccitate e felici di partecipare, hanno assolutamente adorato i costumi”. Tutti i piccoli potranno tenere i costumi, un bel ricordo per tutti loro. Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa? La vorreste anche nei nostri ospedali?

