“Genitori h24? Non è umano!”: Justin Timberlake criticato | VIDEO

Justin Timberlake in quarantena con al moglie ed il figlio di 5 anni. Essere genitori tutto il giorno tutti i giorni non è sempre facile.

Il cantante americano, Justin Timberlake in una videochat con un’emittente telefonica, SiriusXM’s Hits 1, ha scherzato sul tantissimo tempo che in queste settimane sta trascorrendo con il figlio. Dal 2007 è legato con un’attrice, Jessica Biell, nel 2012 i due si sono sposati in Puglia e l’11 aprile 2015 è nato Silas Randall Timberlake, il loro primo figlio, che da pochi giorni ha compiuto 5 anni. Negli ultimi mesi il cantante aveva fatto parlare di sé per come si era comportato con una collega e per aver ammesso di aver sbagliato, soprattutto per il figlio.

Justin Timberlake in quarantena con la moglie ed il figlio: ecco cosa succede

Nella videochat, Justin Timberlake ha raccontato come sta andando l’isolamento: “La quarantena sta andando bene. Stiamo però constatando che fare esclusivamente i genitori 24 ore su 24 non è umano”. Justin ride e poi prosegue: “Ogni tanto osservo come ci guarda Silas e mi rendo conto che anche lui vorrebbe una pausa da noi. Come un break pubblicitario”.

Molti utenti però non hanno gradito le parole del cantante e lo hanno criticato anche aspramente. Gli si è ricordato ad esempio che ha un solo figlio ed ha anche che fare i genitori essendo ricchi è più facile. C’è poi chi gli ricorda che ha il privilegio di passare l’isolamento in una casa lussuosa e che non deve preoccuparsi di nulla tipo conciliare il lavoro, anche se da casa, ed il prendersi cura dei figli.

La moglie, Jessica Biell ha invece scritto sul suo profilo Instagram: “Siamo a casa coperti da pezzi di Lego e torte di compleanno”. La didascalia accompagna una sua foto con il figlio della scorsa estate insieme al figlio: “L’ho ritrovata sul mio telefono e mi ha reso davvero felice. Consiglio a tutti di andare a ritroso nelle memorie degli smartphone e pubblicare vecchi scatti che vi ricordino dei momenti gioiosi”.

Mamma, papà e figlio sono in isolamento nel Montana, in una casa in campagna: “Ci siamo isolati qui, a contatto con la natura, abbiamo pensato questo fosse il modo migliore per fare la nostra parte. Ci sentiamo davvero fortunati”.

Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, anche il cantante e sua moglie hanno deciso di sostenere le organizzazioni che aiutano le persone meno fortunate. In occasione del compleanno del figlio Silas, l’11 aprile, hanno fatto una donazione ad un’associazione benefica: “Per celebrare il compleanno di Silas, doniamo a Save The Children e Feeding America, associazioni in prima linea per garantire la salute e il cibo a tutti i bambini e alle loro famiglie durante questo periodo delicato”.

