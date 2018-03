Gonorrea super resistente, è allarme nel Regno Unito. Segnalato un caso resistente ai farmaci.

Da tempo tra i medici e gli studiosi c’è preoccupazione per i super batteri, quelli resistenti agli antibiotici. Si tratta di batteri che si sono adeguati, evoluti e rafforzati e sono difficili da sconfiggere, purtroppo anche a seguito dell’abuso di antibiotici, di cui l’Italia è maglia nera. Una situazione allarmante perché se non si riescono a sconfiggere le infezioni batteriche possono portare alla morte. La qualità della vita è nettamente migliorata e la mortalità si è drasticamente ridotta grazie alla scoperta degli antibiotici. Se non dovessero più funzionare per l’umanità sarebbe una tragedia.

L’allarme per un batterio super resistente ai farmaci viene ora dal Regno Unito a seguito della scoperta di un caso di gonorrea che i medici non riescono a curare.

Primo caso super resistente di gonorrea: è allarme

Nel Regno Unito ad un uomo è stata diagnosticata la gonorrea, una malattia sessualmente trasmissibile. L’uomo è stato infettato da un tipo di batterio resistente ai farmaci.

A quanto si apprende, è il primo caso di gonorrea super resistente al mondo.

La malattia si è dimostrata completamente resistente al trattamento di prima linea, che per la gonorrea prevede la somministrazione di due antibiotici:

azitromicina

ceftriaxone

Secondo quanto riferisce la Public Health England, questo è il primo rapporto mondiale di una infezione ad alta resistenza a entrambi i farmaci.

Dal report sulla malattia, si è venuto a sapere che l’uomo ha contratto la gonorrea nel Sud-Est asiatico, un mese prima della manifestazione dei sintomi.

La dottoressa Gwenda Hughes, consulente scientifico e responsabile della sezione sulle infezioni sessualmente trasmissibili dalla Public Health England, ha detto alla CNN che “questa è la prima volta che un caso ha sviluppato una elevata resistenza a entrambi questi farmaci e ad altri antibiotici comunemente usati”.

Al momento al paziente viene somministrato per via endovenosa l’antibiotico ertapenem, che sembra funzionare per ora. Verrà nuovamente testato ad aprile.

I medici seguono con grande attenzione il caso, per assicurarsi che la gonorrea venga efficacemente curata con altri farmaci e venga ridotto il rischio di altre trasmissioni.

La dottoressa Hughes ha poi ribadito l’importanza dei rapporti sessuali protetti: “Per prima cosa bisognerebbe evitare di prendere o trasmettere la gonorrea e ognuno può ridurre il rischio in modo significativo usando i preservativi abitualmente e correttamente con tutti i nuovi partner sessuali”.

La gonorrea è una malattia che preoccupa le autorità sanitarie internazionali perché sempre più casi hanno mostrato resistenza ai farmaci.

Gonorrea: cos’è