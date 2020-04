Una bambina di un mese e mezzo di Bergamo ha sconfitto il coronavirus. I genitori sono entusiasti.

Beatrice Aurora è una bambina venuta alla luce l’11 febbraio scorso a Bergamo. La piccina è stata ricoverata per il Coronavirus e i genitori non hanno potuto vederla per molto tempo, ora però la bimba è tornata a casa.

Bambina di un mese e mezzo malata di Coronavirus ha lottato e vinto

Come accennavamo la piccola Beatrice ha solo un mese e mezzo e, molto probabilmente, è la più piccola guarita d’Italia. I genitori Marco e Marta raccontano come hanno scoperto che la loro piccina era stata contagiata. “Dopo pochi giorni l’abbiamo portata in ospedale per una visita di controllo. Le hanno fatto il tampone, come prassi visto il diffondersi del virus, e da lì, per 20 giorni, non l’abbiamo più vista». I genitori si sono spaventati. «Ho avuto paura che morisse. Ci dicevano che stava bene, ma allora perché non potevo vederla e portarla a casa?” ha detto il papà.

Sempre papà Marco ha aggiunto: “Caratterialmente sono un duro, ma quando mi hanno detto che era positiva al coronavirus ho avuto paura”.

La bimba ha però finalmente sconfitto la malattia guadagnandosi, giustamente, il nome di “piccola guerriera di Bergamo”. Beatrice è tornata a casa dalla sua famiglia e dai fratellini Ilaria, Chiara e Gabriele. Il fratello e le sorelle dovranno attendere un po’ per prenderla in braccio. “Siamo tutti provvisti di mascherina, i bimbi non possono avvicinarsi a Beatrice e noi dobbiamo usare le dovute precauzioni per evitare problemi a lei e alla famiglia. Siamo contenti di aver riportato a casa la nostra Beatrice, che è in buona salute. Speriamo che nei prossimi giorni le visite di controllo ci dicano che è negativa. Abbiamo passato una ventina di giorni tristi, durante i quali non abbiamo mai potuto vederla e ogni giorno il personale medico e infermieristico ci informava del decorso della malattia e sul suo quadro clinico” ha spiegato la mamma della neonata.

Ecco l’ultimo aggiornamento risalente al 31 marzo sulla pagina Facebook Comune di Caprarola Informa: