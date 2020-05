Il contatto fisico gioca un ruolo fondamentale nelle relazioni, nel generare e nell’accrescere l’amore, parola di esperti.

Lo abbiamo visto con i bambini, il tatto è infatti il primo senso che si sviluppa, e ne abbiamo parlato anche in relazione al modo in cui dorme una coppia. Sappiamo che le persone vivono relazioni più soddisfacenti se il contatto fisico è una parte significativa del tempo trascorso insieme.

Alberto Galles e Charles Spence, studiosi di neuroscienze e comportamento, hanno effettuato una revisione degli studi sul contatto effettuati negli ultimi anni descrivendone gli effetti positivi:

Galles e Spence sostengono, come si legge in un articolo di psychologytoday.com, che anche il più breve tocco può generare forti emozioni e che esistono molte differenze tra le culture:

il tipico saluto italiano dei baci sulle guance non è così comune in Nord Europa

non è così comune in Nord Europa generalmente anche in Asia il contatto fisico è minore

in Giappone il saluto è un inchino e non prevede nessun contatto.

Tiffany Field, professore presso i dipartimenti di Pediatria, Psicologia e Psichiatria della School of Medicine dell’Università di Miami e direttore del Touch Research Institute, nel suo libro “Touch” (Tocco) ha spiegato che il tocco, in alcune circostanze, è più forte di un contatto verbale o emotivo. Oltre ad essere fondamentale per lo sviluppo e la salute dei bambini, esso è necessario per il benessere fisico e mentale degli adulti. Si parla infatti di “fame da contatto” nelle società dove la stimolazione tattile viene a mancare.

Il contatto fisico negativo

Non sempre però il contatto è percepito come qualcosa di positivo: proprio perché la risposta emotiva è maggiore in presenza di contatto, le persone considerano una vicinanza non desiderata molto più negativamente di un attacco verbale. Ovviamente questo effetto cambia in relazione all’età, alla relazione che intercorre tra le due persone e alla parte toccata. Per esempio toccare il viso è considerato molto inappropriato, mentre un semplice tocco sulla spalla è concesso anche agli estranei.

Il contatto fisico romantico

Il contatto è fondamentale invece per creare e rafforzare un sentimento d’amore. La risoluzione di un conflitto è più semplice se si cerca il contatto fisico. Persone a contatto col proprio partner hanno valori meno alti di stress, ma vale anche per relazioni non d’amore: una carezza o un abbraccio hanno effetti positivi in ogni caso. Il contatto visivo è importante, ma quello fisico ne moltiplica gli effetti.

Il contatto online

Potrebbe sembrare un controsenso sentendo le numerose testimonianze di storie e relazioni online. Dov’è il contatto in quei casi? Eppure sono in molti a dichiarare che i loro amanti online sanno toccare il loro corpo attraverso la mente meglio dei reali. L’importanza del contatto viene fuori proprio da questo: dalla capacità di sentire comunque un contatto fisico passando attraverso le parole.

E voi unimamma, credete nel potere del contatto?