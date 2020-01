Junior Cally, autore di un controverso testo, dichiara di essere contrario alla violenza sulle donne.

Il rapper romano Junior Cally ha risposto alle polemiche scatenate da un suo testo in merito alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Il rapper junior Cally risponde alle pesanti accuse

Unimamme, eravamo rimasti alla raccolta di firme contro la partecipazione del rapper Junior Cally a Sanremo, il cantante infatti è autore del testo Strega in cui c’erano frasi e immagini che sono state molto criticate. Dal suo account Instagram il cantante ha infine inviato un messaggio a quanti lo accusavano di sessismo, e istigazione al femminicidio. Antonio Signore, il 28enne rapper ha detto: “ è da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film, Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi, ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo. Per questo ad Amadeus ho proposto un brano che non ha quei testi e quelle immagini, che non avrà accanto la parola Explicit. Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c’è Valentina, al mio fianco, siamo complici, amici, ci amiamo e rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo.“.

Da parte del menagement invece la risposta è stata questa: “il rap da sempre fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione, quei testi non rappresentano il pensiero dell’artista. Nessuno penserebbe di attaccare Kubrick (o Stephen King) per le scene in cui Jack Nicholson rincorre Shelley Duvall in Shining, perché si tratta di fiction. Raccontare la realtà attraverso la fiction è la grammatica del rap”. A Sanremo Junior Cally porterà un nuovo brano: “No Grazie”.

Unimamme e voi cosa ne pensate della risposta di Junior Cally su Instagram?

