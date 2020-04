La foto di una mamma e di una figlia, lei infermiera di terapia intensiva, racconta meglio di mille parole ciò che questa pandemia sta facendo ai rapporti interpersonali: ecco quindi che un abbraccio diventa notizia!

La foto è stata scattata da una fotografa professionista e giornalista, vincitrice di un premio Pulitzer, amica delle due donne, Liz Dufour che poi ha raccontato la storia su The Cincinnati Enquirer. Le due donne sono madre e figlia, Cheryl Norton, e Kelsey Kerr. Kelsey è un’infermiera della Terapia Intensiva al Christ Hospital di Cincinnati, Ohio.

LEGGI ANCHE—> “NON ABBRACCIO MIO FIGLIO DA SETTIMANE”: UNA MAMMA MEDICO DURANTE L’EPIDEMIA

L’abbraccio tra mamma e figlia che racconta la difficoltà dei rapporti durante l’epidemia da Coronavirus

A Today, che ha contattato le due donne per approfondire la notizia, la mamma Cheryl ha raccontato che quando la foto è stata scattata la figlia Kelsey non stava ancora lavorando con i pazienti Covid-19, anche se già era in atto la pandemia e quindi lei e il marito applicavano il distanziamento sociale con la figlia, oltretutto infermiera.

“Sapevo che sarebbe passata con la macchina” ha raccontato la donna, che aveva chiesto ai vicini di affacciarsi e salutare la figlia quando passava. Tra i vicini di casa c’era anche la fotografa. Cheryl ha spiegato che non aveva pianificato di abbracciare la figlia in quel modo, l’ha pensato e l’ha fatto sul momento. “Avevo questo lenzuolo pulito lì mentre stavo per uscire dalla porto… non ci ho nemmeno pensato, ho solo deciso di prenderlo. So che non protegge le persone dal Covid, non è uno scudo o niente di simile, ma lei aveva una mascherina e io sono stata attenta a lasciarlo cadere per terra quando glielo ho tolto“. Quando poi è rientrata in casa si è lavata accuratamente le mani e si è docciata. Ha poi lasciato il lenzuolo fuori casa per 3 giorni prima di lavarlo con sapone e acqua calda.

LEGGI ANCHE —> “LE MANI ROTTE E SANGUINANTI DI MIA MAMMA INFERMIERA”: L’APPELLO DI UNA FIGLIA DURANTE L’EPIDEMIA

“Volevo darle il più sicuro abbraccio possibile, e sapevo che non l’avrei vista per un paio di mesi. E’ stato una sorta di abbraccio di arrivederci” ha raccontato e ha aggiunto “E’ stato meraviglioso“. E parlando dell’amica fotografa, Cheryl ha spiegato che non immaginava che Liz scattasse foto ma ne è stata felice: “quando ho visto la foto ho visto l’amore che stavo provando per lei e per tutti i lavoratori e operatori della sanità.”

Che aggiungere unimamme, una foto stupenda!

PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU NOTIZIE, RICERCHE E TANTO ALTRO CONTINUA A SEGUIRCI SUI NOSTRI PROFILI FACEBOOK E INSTAGRAM O SU GOOGLENEWS.