Zelda Williams ha pubblicato alcune foto insieme al padre ritrovate mentre stava riordinando la casa durante la quarantena per via del coronavirus.

Unimamme, magari anche molte di voi avranno iniziato a fare le pulizie dei cassetti, degli armadi, ecc.. trovando tesori perduti o vecchie foto, come nel caso di Zelda Williams, la figlia del mai troppo compianto attore Robin Williams, scomparso l’11 agosto del 2011. Zelda, a sua volta attrice e apprezzata sceneggiatrice, ci ha voluto regalare una cosa molto preziosa, soprattutto in questo momento storico.

la figlia di Robin Williams condivide un caro ricordo

Zelda Williams è la figlia che l’attore premio Oscar ha avuto dalla seconda moglie Marsha Garces, attrice e sceneggiatrice 30enne, anche lei in reclusione forzata in America, è stata, più o meno “costretta” a dedicarsi alle classiche pulizie di primavera, che peraltro ha celebrato con autoironia inserendo una gif della celebre scena in cui Mrs Doubtfire passava l’aspirapolvere sulle note di Dude (Looks like a Lady degli Aerosmith).

“Le pulizie di primavera causate dall’isolamento hanno portato alla scoperta di alcune vecchie perle divertenti” ha scritto Zelda, condividendo sui social una striscia di foto in cui lei e suo padre fanno facce buffe e giocano con l’obiettivo. Zelda Williams è sempre stata una persona riservata e, in contrasto con questi nostri tempi un po’ malati, che ci richiedono, per esserci, di condividere sempre tutto, ma solo se questo si allinea col sentire comune, non rilascia quindi facilmente interviste sul padre, dichiarazioni, ecc… Per questo ci sono stati anche maligni, gli odiatori sul web che godono perversamente nell’attaccare le persone e seminare discordia, che l’hanno accusata di insensibilità. Tempo fa però Zelda aveva difeso pubblicamente sui social la figlia di Luke Perry, un’altra “celebre orfana” non allineata col comune sentire sul web.

Su Usa Today, poco tempo fa, Zelda aveva ammesso: “semplicemente ho provato ad andare avanti. Mi dicevo: ‘Ok, bene, oggi ho intenzione di svegliarmi e di amare quello che faccio. E poi domani, ho intenzione di svegliarmi e di essere felice. E poi il giorno dopo, lo stesso’. Perché è tutto quello che posso fare”. Unimamme, voi potete trarre qualche insegnamento dalle sue semplici parole? Vi è piaciuta la foto condivisa? E il video? Vi hanno fatto sorridere? A noi sì, ci ha ricordato che anche nei momenti più bui, di più profondo sconforto si può trovare qualcosa per sorridere e alleggerirsi un po’.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

