Clio Evans, moglie di Lele Spedicato, racconta come sta affrontando la malattia del marito.

Clio Evans, moglie di Lele Spedicato, della band dei Negramaro, sta affrontando una situazione molto difficile, suo marito si sta riprendendo dopo più di 20 giorni di rianimazione mentre lei è diventata mamma di Ianko.

Il 17 settembre scorso Spedicato si trovava in una villetta in Puglia, quando è crollato a terra dopo una fitta alla testa, Cli ha chiamato prontamente i soccorsi.

Spedicato è arrivato in ospedale in codice rosso, aveva un’emorragia cerebrale e, dopo l’operazione è rimasto in coma farmacologico.

Solo il 10 ottobre scorso l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo.

Nel corso di un’intervista con Il Corriere la donna ha parlato del figlio.

“È arrivato come un Bambin Gesù, una nascita nella rinascita. L’abbiamo chiamato come il mio nonno greco: Ianko è un diminutivo di Iannis, Giovanni, che è anche il nome del nonno materno di Lele. È un bimbo perfetto, dolce, silenzioso. Ne ha passate tante ed è sano come un pesce. Credo sia un guerriero come il papà“.

Spedicato è ancora in rianimazione, ma Clio assicura che le sue condizioni stano migliorando.

“Il nostro bimbo è una spinta a reagire ancora meglio”.

La neomamma è fiduciosa che il marito si riprenderà, dopotutto è stata lei a salvarlo.

“In questi casi, basta che uno sia da solo e lo perdi. Lele poteva essere in una camera d’hotel o io potevo essere sotto la doccia. Invece, c’ero, l’ho visto avere mal di testa e, in un attimo, perdere i sensi”.

Mentre era in ospedale Clio si è fatta forza pregando e attingendo alla sua fede.

Clio, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la sua foto con una cicatrice sulla nuca.

Nel 2003 le hanno trovato una palla di 5 cm. nel cervello, si trattava di una placca anomala, successivamente ha sofferto di epilessia post traumatica.

“Quando ho visto Lele star male, se non avessi già avuto quell’esperienza, forse, sarei andata nel panico. Però, ora, è stato peggio: quando rischi di perdere chi ami, ti vacilla il terreno sotto i piedi, specie se sei incinta”.

Ecco come ha vissuto il periodo di incertezza trascorso in ospedale, accanto al marito.

“Negli oltre venti giorni in cui mio marito è stato in rianimazione, io accanto a lui, incinta del nostro primo figlio, ho attinto a tutte le forze della galassia e dell’universo, per restare in piedi, per tenere il bambino in pancia, per stare vicino all’uomo che amo e sono stata premiata”.

“Adesso posso dire con certezza che, se ti capita qualcosa di brutto, puoi considerarlo una zavorra e piangerti addosso o un trampolino e dirti che ti devi buttare. Io mi sono detta: sapete che c’è? Stiamo qua e viviamo”..

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo bel messaggio di forza e speranza?