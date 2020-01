A Roma, nella capitale, è venuta alla luce la prima bambina del 2020, si chiara Bianca. A lei gli auguri di Virginia Raggi.

La prima bambina nata a Roma nel 2020 si chiama Bianca. La piccina pensa 3 kg e 590 grammi. La piccina è nata 20 secondi dopo la mezzanotte. La sua mamma Ilaria e il suo papà Vincenzo hanno brindato insieme al personale di turno quella notte.

Neonata venuta alla luce a Roma dopo la mezzanotte

La piccina è venuta alla luce nella casa di cura Santa Famiglia di Roma ed è la prima bambina del 2020. A fare gli auguri a Bianca, ma anche ad altri bambini è stata la Sindaca Virginia Raggi. “Benvenuti a Matteo, Bianca, Lorenzo, Kendrick! I primi nati a Roma di questo 2020. Questa mattina sono stata in diversi ospedali della nostra città per conoscere questi nuovi piccoli cittadini romani . È stata una grande emozione. Ho fatto i miei migliori auguri per uno splendido futuro alle neo mamme e papà. Che sia una vita ricca di belle sorprese e di soddisfazioni“.“

Stando alle stime dell’Unicef il 1 gennaio sono nati in Italia 1210 bambini, mentre in tutto il mondo le stime sono di 392 078. La metà di questa nascite è avvenuta in 8 Paesi:

India (67.385 nuovi nati),

Cina (46.299),

Nigeria (26.039),

Pakistan (16.787),

Indonesia (13.020),

Stati Uniti (10.452),

Repubblica Democratica del Congo (10.247) ed

Etiopia (8.493).

Ricordiamo inoltre che, ogni anno, l’Unicef celebra i bambini nati a Capodanno. Francesco Samengo, Presidente di Unicef Italia spiega: “un buon auspicio per la nascita dei bambini in tutto il mondo”. Il Presidente ricorda che l’inizio di un nuovo anno e decennio rappresentano “un’occasione per riflettere sulle nostre speranze e aspirazioni, non solo per ciò che ci riserva il nostro futuro, ma anche per il futuro di coloro che verranno dopo di noi”. Unimamme, cosa cosa ne pensate di questi dati raccolti e presentati su Repubblica?

