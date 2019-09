Quando la mamma uccide i figli: i bambini piccoli morti in Italia in vent’anni. Il Rapporto Eures.

I recenti terribili casi di cronaca di bambini uccisi dai genitori hanno riportato l’attenzione sul dramma degli omicidi in famiglia. Per avere un’idea dell’esatta dimensione del fenomeno, i numeri e la frequenza dei delitti, si possono esaminare i dati dell’ultimo Rapporto Eures (Istituto di ricerche economiche e sociali) pubblicato nei mesi scorsi.

Quando la mamma uccide i figli: i dati degli omicidi in famiglia

Dal 2000 a oggi sono stati oltre 3.500 gli omicidi in famiglia. Le vittime sono soprattutto le donne: nel 2018, delle 130 donne uccise in Italia l’83,4% è morta per mano di un familiare o di un partner o ex partner. Nello stesso anno, circa la metà, il 49,5%, di tutti gli omicidi volontari commessi in Italia è avvenuto in ambito familiare o nella sfera affettiva: 163 su 329 persone uccise. Di queste, il 67% è costituito da donne (109 vittime) a fronte di 54 vittime di sesso maschile (33%).

Se i dati sulle donne preoccupano, non sono da meno quelli sui figli. Crescono, tragicamente, i figlicidi: nel 2018 sono stati uccisi dai genitori 31 figli. Un numero cresciuto del 47,6% rispetto a quello del 2017, quando le vittime furono 21. Dei 31 figli uccisi lo scorso anno la maggior parte è stata uccisa dai padri, con 20 casi, il 64,5%, rispetto a quelli vittime delle loro madri, ovvero 11 casi, il 35,5%.

I figli vengono uccisi quasi esclusivamente dalle madri quando sono ancora molto piccoli. I 4 omicidi di bambini di età inferiore a un anno commessi nel 2018 sono avvenuti tutti per opera delle madri. Quasi solo le donne, dunque, uccidono i figli neonati.

Se si sale nella fascia di età successiva dei bambini, quella da 1 a 5 anni, la responsabilità delle donne diminuisce, scendendo al 40% con 2 figli uccisi dalla madre e 3 dal padre. Sempre meno sono i figlicidi commessi dalle donne mano a mano che cresce l’età del minore. Come nella fascia dai 6 ai 13 anni, dove le donne che uccidono i figli scendono al 33,3%, con due casi ad opera di madri e 4 opera di padri. La percentuale di donne omicida dei propri figli si abbassa ancora quando i bambini e ragazzi crescono, con il 18,8% dei delitti commessi dalle madri quando i figli superano i 13 anni: lo scorso anno sono stati 3 omicidi su un totale di 16 complessivamente commessi.

Per quanto riguarda i bambini più piccoli, quelli con meno un anno di vita, sono stati 85 quelli uccisi dal 2000 ad oggi in Italia. Una media di 4 all’anno e in questi casi i responsabili dei figlicidi sono quasi sempre le madri. In circa vent’anni, le donne hanno ucciso 76 figli di età inferiore a un anno, l’89,4%, mentre i padri ne hanno uccisi 9, il 10,6% dei casi.

Quasi un figlicidio su 5, il 18,4%, ha come vittima un bambino di un anno. Gli esperti di Eures affermano che “l’isolamento, la solitudine, il senso di inadeguatezza, lo stress, accanto a fenomeni di vera e propria depressione post partum, spesso difficili da rilevare, spiegano in larga parte il fenomeno”.

Complessivamente, dal 2000 ad oggi si sono verificati 473 omicidi di figli commessi dai genitori. Un fenomeno che ha registrato una preoccupante impennata nel 2018, quando con 31 casi di figlicidi, è stato registrato un aumento del 55% in più rispetto al 2017.

Sempre dal 2000 ad oggi, i casi di omicidi di figli suddivisi per età hanno fatto registrare questi numeri:

da 1 a 5 anni : 93 vittime, il 19,7%

: 93 vittime, il 19,7% da 6 a 13 anni , 87 vittime, il 18,4%

, 87 vittime, il 18,4% da 14 a 17 anni , 26 vittime, il 5,5%

, 26 vittime, il 5,5% sopra i 18 anni: 180 vittime, il 38,1%

Vengono uccisi più spesso bambini che bambine. Dal 2000 ad oggi sono stati uccisi 276 maschi, il 58,5%, e 197 femmine, il 41,5%. Nel 2018, tuttavia, tra le 4 vittime con meno di un anno di età, le femmine hanno superato i maschi: 3 bambine e un bambino uccisi dalle loro madri.

Per quanto riguarda la responsabilità dei delitti tra madri e padri, anche nel periodo dal 2000 al 2018 le madri uccidono meno figli con l’aumentare dell’età di questi ultimi: tra i bambini da 1 a 5 anni 45 sono stati uccisi dalle madri (il 48,4%) e 48 dai padri; dai 6 ai 13 anni il 35,6% dei figlicidi è stato commesso dalle madri, mentre il 64,4% dai padri con 56 figli uccisi; tra gli adolescenti, 27 sono stati uccisi dalle madri (13%), mentre 181 dai padri.

Le donne uccidono più frequentemente i propri figli piccoli, anche perché trascorrono più tempo con loro. La depressione post partum ha un ruolo importante, come abbiamo visto, per questo è fondamentale intervenire con la prevenzione e l’assistenza alle donne affinché non si sentano sole e vengano aiutate.

I dati del Rapporto Eures sono stati ripresi dall’Agi.

Che ne pensate unimamme di questi dati? Li conoscevate?