Un bambino di 5 anni ha rovinato i pantaloni e la mamma, per punizione, lo ha ustionato col ferro da stiro.

Unimamme, ci sono orrori che non vorremmo mai ascoltare, vicende come quella di cui vi parliamo oggi in cui una mamma ha provocato gravi lesioni al suo bambino.

Bambino riceve gravi lesioni dalla sua mamma ora condannata

Una mamma ventisettenne di origine marocchina ha patteggiato 3 anni di pena davanti alla giudice dell’udienza preliminare Elisabetta Meyer per aver inflitto 11 bruciature con il ferro da stiro al figli di 5 anni.

Il piccolo, giocando, era tornato a casa con uno strappo nei pantaloni e per questo, secondo la mamma, andava punito in quel modo.

Oltre alle ustioni, provocate stendendo il figlio su un tavolo, sul corpo del bambino sono state ritrovate anche ecchimosi.

A causa delle lesioni gravi e dei maltrattamenti la mamma è stata condannata. A difenderla c’erano gli avvocati Drago e Provenzano che hanno avviato la donna a un percorso psicologico.

La donna non ha dato spiegazioni per il suo efferato gesto, ha negato di aver subito violenze simili da bambina e ha detto solo che in quel periodo si sentiva sotto stress.

La mamma è stata abbandonata dal padre del bambino, un cittadino marocchino che ora vive in un’altra città e ora ha un nuovo compagno, attualmente indagato dalla Procura per “lesioni”. Per un certo periodo della giornata in cui la mamma ha punito il bimbo lui era a casa.

Il piccolo le è stato tolto ed è stato messo al sicuro in una comunità protetta. Ora bisogna attendere la decisione del Tribunale dei minori circa l’eventuale adottabilità del bambino in base all’esito del percorso psicologico seguito dalla mamma.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e raccontato sul Corriere?

