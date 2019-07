Medjugorje, messaggio del 25 luglio 2019 a Marija Pavlovic.

Care unimamme ricordiamo come il 25 di ogni mese, da anni, la veggente Marija Pavlovic riceve il messaggio della Madonna e tante sono le mamme che ci chiedono di pubblicare i messaggi.

Messaggio della Regina della Pace a Medjugorje del 25 luglio 2019

Di seguito il messaggio tradotto per voi:

“Cari figli! La mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà ma se siete miei, vincerete perché il vostro rifugio sarà il Cuore di mio Figlio Gesù. Perciò figlioli, ritornate alla preghiera affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”

Per continuità nei messaggi, riportiamo anche il messaggio del 25 giugno:

“Cari figli! Ringrazio Dio per ciascuno di voi. In modo particolare, figlioli, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io vi preparo per i tempi nuovi affinché siate saldi nella fede e perseveranti nella preghiera, affinché lo Spirito Santo operi attraverso di voi e rinnovi la faccia della terra. Prego con voi per la pace, il dono più prezioso, anche se satana vuole la guerra e l’odio. Voi, figlioli, siate le mie mani tese e camminate fieri con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata“.

E voi unimamme siete mai state a Medjugorje?