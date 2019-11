Parla la mamma di Nadia Toffa sull’impegno della figlia per i bambini della Terra dei Fuochi.

Il toccante ricordo di Nadia Toffa da parte della madre Margherita. La donna ha parlato della battaglia della figlia per i bambini della Terra dei Fuochi e dell’apertura di una fonazione per aiutare i piccoli malati di cancro. Anche Don Patriciello , sacerdote della Terra dei Fuochi, ha ricordato Nadia e il suo impegno. Le interviste sono andate in onda a Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4.

La madre di Nadia Toffa racconta l’impegno della figlia per i bambini della Terra dei Fuochi

Mamma Margherita ha raccontato la forza, il coraggio e l’impegno della figlia Nadia Toffa per i bambini della Terra Fuochi. La conduttrice del programma le Iene, precocemente morta di tumore lo scorso agosto all’età di 40 anni, aveva realizzato numerosi servizi sulla drammatica situazione del territorio tra le province di Napoli e Caserta, chiamato Terra dei Fuochi per via dei roghi dei rifiuti abbandonati. Qui l’inquinamento causato dalle discariche abusive e dai roghi avrebbe causato un’impennata nei casi di tumore, soprattutto tra i bambini. Una strage silenziosa che sembra impossibile da arrestare.

Durante l’intervista di Gianluigi Nuzzi a Margherita Toffa, a Quarto Grado, sono state mostrate immagini di quella zona della Campania devastata dall’illegalità e sono state riportate le testimonianze delle mamme a cui sono morti i bambini di cancro. In collegamento è intervenuto anche Don Patriciello, il sacerdote impegnato in quei territori che era diventato amico di Nadia Toffa e della quale ha celebrato il funerale, su richiesta di Nadia stessa, poco prima di morire.

Mamma Margherita ha raccontato la battaglia di giustizia di Nadia per i bambini della Terra dei Fuochi. “Ricercava la verità“, ha spiegato la madre, “e voleva aiutare tutti quelli che avevano bisogno, nelle sue piccole possibilità… Lei non ha mai avuto paura. Era forte dentro e coraggiosissima“. Il suo impegno era per le persone più deboli. Margerita ha parlato anche degli ultimi mesi trascorsi sempre insieme alla figlia, la sua forza e il coraggio nell’affrontare la malattia e quello che le ha insegnato. Non a caso Nadia è stata soprannominata la guerriera. La signora Margherita ha detto anche di aver aperto una fondazione a nome della figlia, che con i fondi raccolti, anche dal ricavato delle vendite del libro di Nadia “Non fate i bravi“, utilizzerà il denaro per aiutare le persone malate della Terra dei fuochi, in primo luogo i bambini.

Gianluigi Nuzzi le ha chiesto se quella che sta portando avanti è una eredità troppo pesante, ma la signora Margherita ha risposto senza esitazione: “Io mi alzo tutte le mattine ed è lei che mi dice cosa devo fare”, riferito alla figlia.

Don Patriciello ha raccontato dell’arrivo di Nadia nella Terra dei Fuochi, che in un primo momento sembrava “una giornalista come tante, ma non lo era. E me ne accorgevo quando si andava a casa degli ammalati”, ha ricordato con affetto e commozione il sacerdote, parlando di come era nata un’amicizia con Nadia. Don Patriciello ha detto che mai si sarebbe aspettato che Nadia si sarebbe ammalata di cancro e che lui avrebbe celebrato i suoi funerali, ma ha aggiunto che tutto è nei piani del Signore, anche se noi non possiamo capire.

Il video della puntata di Quarto Grado con la partecipazione di Margherita Toffa.

Che dire unimamme di questo coraggio della mamma di Nadia Toffa?