In un ospedale del Texas i neonati del mese di dicembre tornano a casa in tenere calze di Natale. Una tradizione che dura da tantissimi anni.

In un ospedale del Texas portano avanti una tradizione natalizia da più di 50 anni. Durante il periodo natalizio si usa comprare delle calze da appendere al camino di casa, o vicino alle finestre e riempirle di prelibatezze o giocattoli per far contenti i propri cari, soprattutto i bambini. Ebbene, l’idea che hanno avuto in questo ospedale è molto carina, qualcuno ha pensato che non ci potesse essere niente di più tenero e carino di un neonato in una calza.

I bambini nati a dicembre vengono messi in una calza natalizia

I bambini che nascono nel mese di dicembre nell’ospedale di San Antonio in Texas, ogni anno da più di cinque decenni, vengono messi in delle calze natalizie. Una tradizione che continua ogni anno e piace a tutti. Quest’anno per rendere il look completo hanno deciso di aggiungere anche dei piccoli cappellini per completare il look.

Come riportato da Boredpanda, sia le calze e sia i cappelli sono realizzati dal gruppo di volontari dell’ospedale chiamato “Bluebirds of Methodist Hospital”. I volontari si occupano di tante azioni benefiche e durante tutto l’anno sono impegnati nell’aiutare il personale ospedaliero.

Vedere questi piccoli bambini nelle calze è una gioia per tutti, ma soprattutto per i genitori dei neonati i quali sono molto felici di questa tradizione. Alcuni di loro conservano le calze negli anni per poi riprenderle durante le feste e riempirli di piccoli dona da dare al bambino che cresce. Janie De Lare ha dichiarato che il suo bambino è tornato a casa in una calza ben 18 anni fa alla vigilia di Natale. Seguendo l’esempio dell’Ospedale del Texas anche altri ospedali hanno deciso di mandare a casa i neonati con le calze natalizie.

Voi unimamme che ne pensate di questa antica tradizione? Vi piace?