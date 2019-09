Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato in fondo a una scarpata nei pressi di Merano. Ora si indaga.

Unimamme, purtroppo oggi dobbiamo raccontarvi di un sospetto infanticidio su cui indaga la polizia.

bebè morto: il corpicino in una scarpata

Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da dei turisti nella scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano, in Alto Adige.

La testa del piccolino era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo.

Il neonato aveva ancora attaccato il cordone ombelicale e si trovava sotto un cespuglio.

Stando ai primissimi accertamenti la morte del bimbo risalirebbe ad alcune ore prima della scoperta.

Il macabro ritrovamente è avvenuto, per la precisione, vicino al maso-trattoria Glögglkeller, sopra Lana.

Due escursionisti hanno notato i piedini del neonato che spuntavano dal cespuglio, dando il via alle indagini. Hanno avvisato un contadino che si trovata poco distante e che si è, a sua volta, avvicinato, al cadavere, come si legge sul quotidiano Dololite che per primo ha dato la notizia.

Sul luogo sono arrivati la croce bianca con il medico d’urgenza, insieme ai carabinieri, purtroppo è apparso evidente che il bimbo era morto da ore.

Il bebè sarebbe un maschietto di carnagione chiara, ma sulla vicenda, comprensibilmente, vige il massimo riserbo.

A ogni modo la prima ipotesi è che il bimbo sia stato strangolato con il panno usato per coprire la testa.

Ora la procura di Bolzano ha ordinato l’autopsia.

Unimamme, cosa ne pensate di questo drammatico fatto riportato su Repubblica?

Noi speriamo che la polizia accerti velocemente quanto accaduto e stabilisca le responsabilità per la morte e l’abbandono di questo bimbo.