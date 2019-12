Elisa Pardini: nuovo trapianto per la piccola con una malattia rara.

Unimamme, sappiamo che da tempo seguite la drammatica vicenda di Elisa Pardini, una bambina di 5 anni affetta da una malattia molto rara, la leucemia mielomonocitica, quindi sarete contente di avere un aggiornamento positivo riguardo la sua salute.

Bambina gravemente malata: svolta nelle cure

Elisa Pardini è una bambina di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. Da oltre 2 anni la piccina è ricoverata nel reparto oncologico pediatrico del Bambin Gesù di Roma a causa di un grave e raro tumore: la leucemia mielomonocitica infantile. La piccola aveva ricevuto un primo trapianto di midollo osseo che però non ha avuto buon esito. Il 29 novembre scorso suo papà ha aggiornato la pagina Facebook Pardini Fabio per Elisa raccontando gli ultimi sviluppi del caso. Elisa infatti ha subito un secondo trapianto. Ecco che cosa ha scritto il suo papà:

NOTIZIA PARTICOLARMENTE IMPORTANTE……ESEGUITO SECONDO TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO………………… ….Mi chiamo Elisa Pardini ho 5 anni e mezzo e da quasi tre anni #vivo#e lotto contro una devastante malattia che si chiama Leucemia Mielomonocitica Infantile che colpisce 1/2 bambini su un milione ed è guaribile solo con il trapianto di midollo osseo (la chemio serve solo da ponte)…IERI in data 28/11/2019 alle ore 16.00 nuovamente per l’ennesima volta in camera sterile dopo aver affrontato una settimana di pesante chemio preparatoria,ho ricevuto le cellule staminali per un secondo trapianto di midollo osseo…Ne do’ notizia solo ora,perché per rispetto allo staf medico del prof Franco Locatelli che mi sta curando e che spero mi guarisca,avrei potuto creare senza volere un caos mediatico importante e quindi ho preferito fare lavorare con il massimo della tranquillità i medici…

Le cellule che ho ricevuto sono le stesse dello stessa donatrice del primo trapianto del 19/01/2018 che purtroppo non ha avuto all’epoca un buon esito(forse causa l’aggressività all’epoca della malattia stessa)…La donatrice(compatibile all85/90 per cento) non c’è stato bisogno di contattarla in quanto c’erano disponibili congelate così tante cellule (vitalità 94/95 per 100) da non averne più bisogno…La situazione rimane difficile ma so anche di avere ancora qualche chance… sarà dura molto dura questo lo capisco… Nonostante ci sia stata in questi 2 anni e mezzo un incessante ricerca e mobilitazione per trovare un donatore di midollo osseo ( la storia di Elisa ha portato migliaia di nuovi donatori negli ultimi 2 anni e mezzo tramite ADMO e i centri trasfusionali di tutta Italia riuscendo a salvare altre persone ma senza mai trovare il più compatibile possibile per lei…non è mai stato trovato)..Avevano aderito alla ricerca tantissime testate giornalistiche via web e cartace e televisive ,tantissimi artisti e cantanti e politici per spronare a trovare questo benedetto donatore…da Umberto Tozzi a Fiorello,la pop star americana Anastacia,Elisa,Nancy Brilli,Andrea Caschetto, Fausto Leali,Marco Masini,Barbara D’Urso,Lodovica Comello,Caterina Balivo,Francesco Acerbi,Tiberio Timperi,Max Blardone, Alessandra Amoroso,Carmen Consoli,Paolo Conte,Mario Venuti,Shapiro,Suor Cristina,Gigi D’Alessio,Cesare Bocci,Iacopo Melio,Udinese Calcio,Pordenone Calcio,Trentino Volley,Paolo Ruffini,Massimo Gramellini,Marco Liorni, Salvo la Rosa,Luigi di Maio,Matteo Salvini e ancora tanti altri con cui mi scuso se non citati...Volevo ringraziare tutti i donatori che ci hanno provato perdendo magari la giornata di lavoro e stando magari in fila per ore ma che comunque faranno del bene a qualche altro bisognoso…

Volevo ringraziare tutte le persone ,associazioni,gente comune,parrocchie che in tutto questo tempo si sono prodigate ad aiutare me papà Fabio e mamma Sabina sempre al mio fianco ormai anche loro lontani da casa e dal lavoro(abitiamo a Pordenone a 600 km. da Roma)

che sicuramente se non fosse stato per tutta questa solidarietà non ce l’avremmo mai fatta ad andare avanti…Da oggi in poi salvo un momento propizio non potrò più dare notizie visto il momento delicato…devo passare nuovamente un periodo molto impervio e spero non troppo duro che mi dia finalmente la speranza di uscire dall’ospedale si…ma guarita… altrimenti è quasi sicuramente finita…vi prego di condividere con una preghiera e con più pensieri positivi…vi voglio bene…

— presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.”

Il suo messaggio ha ricevuto più di 9 mila Like e 5500 commenti. A seguito delle entusiastiche risposte e il sostegno ricevuto Fabio Pardini ha voluto ringraziare tutti così: “grazie, grazie veramente con tutto il ❤️ alle tantissimissime persone che ci stanno confortando e che ci stanno mandando tantissimi messaggi positivi e di immensa e infinita energia e che stanno pregando per Elisa.Grazie a chi ci ha e ci sta ancora aiutando in questa terribile situazione che è sicuramente un incentivo in più a non arrenderci e a non mollare stretti stretti intorno al nostro piccolo pulcino...❤️ ❤️ ❤️ ELISA FABIO SABINA”. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa novità? Naturalmente qui facciamo il tifo per Elisa affinché sconfigga definitivamente la malattia.

