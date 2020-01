L’attrice americana Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato un nuovo business, una candela da lei ideata, ma con un nome che portato a tante critiche.

Gwyneth Paltrow è un’attrice americana che da sempre è un personaggio tra i più chiacchierati per la sua vita privata. A 47 anni ha deciso di stupire ancora tutti ed ha deciso di lanciare sul mercato un prodotto molto particolare che in sole 24 ore è andata sold-out. Si tratta di una candela di sua invenzione che anche se è stata sommersa dalle reazioni negative è andata letteralmente a ruba.

Gwyneth Paltrow lancia una candela e la chiama “L’odore della mia vagina”

Non è una fake news: è l’ultima provocazione dell’attrice di Hollywood, Gwyneth Paltrow, che ha lanciato una sua candela con il nome “This smells like my vagina” ovvero “L’odore della mia vagina”. Il prodotto è venduto sul sito di e-commerce “Goop” scatenando i social sull’odore delle sue parti intime. La candela ha il costo di 75 dollari ed il suo profumo viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato“. Nella descrizione del sito si legge: “Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwynet Paltrow. I due stavano lavorando a una fragranza e lei se ne è uscita con: ‘Uhhh…queste essenze somigliano all’odore di una vagina‘. Così abbiamo concepito questo profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto sotto forma di candela”. La miscela è un mix di vari profumi: “Geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra che riportano alla mente la fantasia, la seduzione e un calore sofisticato”.

Tante le polemiche che ci sono state per la nuova candela, anche se in poche ore è andata sold-out, come fa notare Metro Uk infatti, non è chiaro “perché mai la vagina della Paltrow debba avere di suo quell’odore che non è certo naturale, ma è l’insieme di più essenze combinate tra loro”.

Non solo, in tanti sui social si sono chiesti anche “in che senso il suo odore è divertente?”, mentre qualcuno invece ha fatto notare la “volgarità di questa candela degna di un sexy shop e di una pornostar” e il fatto che “la Paltrow continui a scendere sempre più in basso in nome del denaro”.

LEGGI ANCHE > GRAVI USTIONI DOPO ” SAUNA VAGINALE”: LA PRATICA ANCHE GWYNETH PALTROW

Le reazioni sui social sono state immediate, ma sono state tante le richieste per acquistare una candela così particolare. Tanto che l’attrice ha dovuto far stilare una lista d’attesa. Non è la prima volta che l’attrice crea scalpore per le sue dichiarazioni di qualche tempo fa quando aveva affermato di effettuare una “sauna vaginale“, un trattamento alle erbe e vapori che molti medici hanno sconsigliato di fare, ma che è stata una moda che si è diffusa tra le attrici di Hollywood, ma anche da persone non famose che hanno voluto provare il suo stesso trattamento, non sempre con i risultati sperati.

LEGGI ANCHE > GWYNETH PALTROW RIPUDIA IL TEMINE “MATRIGNA”: “E’ ANTIQUATO” | FOTO

Gwyneth è anche mamma di due ragazzi, femmina e maschio, di 14 e 16 anni, Apple e Moses, avuti con il suo ex marito Chris Martin, cantante britannico.

Voi unimamme cosa ne pensate del nuovo business dell’attrice? La comprereste mai una candela dal nome così particolare?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.