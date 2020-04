I neonati tailandesi appena vengono alla luce, ottengono una mascherina per proteggerli dal coronavirus.

Unimamme, il Covid – 19 ha spinto tutti i Paesi a prendere misure straordinarie per cercare di contenere il contagio. La Thailandia ha deciso di proteggere, in un modo particolare, anche i neonati.

Bambini tailandesi in ospedale: la protezione dal virus fa tenerezza

Ma veniamo all’ospedale Paolo Hospital Samutprakarn che, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato, di recente, le foto di bambini nel reparto nascite. Tutti i piccoli indossano sistemi di produzione individuali. Nel messaggio si legge: “Abbiamo adottato misure di protezione extra per i più piccoli, con visiera trasparente per i neonati. Sono così carini. Congratulazioni a tutte le mamme e papà.“ Le immagini hanno ricevuto 5002 Like e 4600 condivisioni, diventando virali. In questo paese è stato indetto un coprifuoco notturno per tutti i cittadini fino al 15 aprile. Al 6 aprile ci sono 2200 casi di Coronavirus e un bilancio di 26 vittime. Inoltre, sempre fino al 15 aprile è proibito l’arrivo di voli internazionali su suolo tailandese.

Il Premier tailandese ha aggiunto che le varie agenzie governative stanno lavorando con le ambasciate per assicurare un ritorno sicuro in patria ai tailandesi che poi dovranno sottoporsi ovviamente a quarantena e ricevere controlli medici regolari per stabilirne lo stato di salute. Unimamme, voi cosa ne pensate delle misure adottate per questi piccolini dall’ospedale Paolo Hospital Samutprakarn? Cosa provereste vedendo i vostri bimbi neonati dietro questa visiera?

