Era risultata positiva al Coronavirus una bimba di soli 50 giorni. Dopo essersi sottoposta alle giuste cure è tornata a casa con i genitori.

Dopo tante notizie sconfortanti, arriva una bella notizia ricca di speranza. Nella giornata di ieri, 12 marzo, una bambina di soli 50 giorni è torta a casa con i suoi genitori. La piccola era in ospedale a Firenze perché era risultata positiva al tampone per il Coronavirus.

Coronavirus bimba positiva: ritorna a casa con i genitori

Una bambina di 50 giorni ha fatto rientro alla sua casa di Massa Carrara ieri sera, 12 marzo, dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola era risultata positiva al tampone per il Covid19 e quindi era stata accolta nei reparti dell’ospedale specializzato per i bambini. I medici ed il personale ospedaliero si sono presi cura della piccola, monitorandola costantemente e tenendola sotto osservazione. Per fortuna è guarita e finelmente è rientrata a casa con i suoi genitori.

Le sue condizioni fin dall’inizio non hanno destato preoccupazioni, ma comunque per lei era stato predisposto un percorso protetto. Nell’ospedale pediatrico fiorentino resta sempre ricoverato, in condizioni stabili, un bimbo di 11 mesi giunto giovedì. A Lucca, invece, è stata dimessa una bambina di due anni.

Come riportato da Fan Page, il medico, Michele Usuelli, in terapia intensiva neonata all’Ospedale Mangiagalli di Milano, ha ricordato che: “i piccoli si ammalano molto raramente e le loro condizioni non si aggravano praticamente mai“. Inoltre, “al momento non risultano, nel mondo, bambini in terapia intensiva. L’unico caso registrato a Bergamo riguarda un bambino curato in questo reparto solo per motivi logistici. Si è trattato dunque di una fake news“.

L’esperto ha parlato anche delle donne in gravidanza, ricordando che ad oggi c’è poca letteratura e che le donne cinesi hanno reagito bene ed hanno portato a termine la gravidanza in isolamento, hanno partorito bambini con tampone negativo: “ad oggi non c’è evidenza di trasmissione in utero dell’infezione da madre a neonato“.

