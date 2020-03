Una donna ha avuto un parto naturale da record. Sua figlia è la neonata più grande del paese con oltre 6 Kg di peso.

Un parto con sorpresa è quello che accaduto in Australia. Una donna ha partorito un neonato il cui peso è quasi il doppio di quello della media. La piccola e sua mamma stanno bene.

Parto da record: bambina appena nata pesa più di 6 Kg

Willow Amey è una bambina che è nata nel sobborgo di Boronia a Victoria, in Australia. Il suo peso alla nascita era di 6,6 Kg ed è la più grande bambina nata in quest’ultimi anni.

La mamma, Melis, ha partorito naturalmente, senza antidolorifici, ma sia lei e sia suo marito Ben, sono abituati a neonati così grandi. Infatti anche la loro prima figlia alla nascita pesava 5,6 Kg.

Intervistata da 7News, ha scherzato con i giornalisti affermando che la sua seconda figlia “potrebbe usare anche i pannolini che usa la figlia maggiore”. Anche sua suocera, Glenda Amey, è rimasta incredula: “È enorme. Assolutamente enorme”.

Quando hanno portato la piccola a casa si sono resi conto che i vestitini che le avevano preparato erano troppo piccoli. Hanno dovuto acquistare vestiti che sarebbero andati bene ad un neonato di tre mesi. Willow Amey ha battuto il record del bambino già grande dell’Australia, Maoama Ala, nato nel 2018 con un peso di 6,3 Kg. Il piccolo era nato con un parto cesareo d’urgenza perché i medici si erano resi conto che la madre stava correndo dei rischi.

La dottoressa Kristin Atkins, specialista in medicina materna e fetale presso la School of Medicine dell’Università del Maryland, ha affermato che ci potrebbero delle preoccupazioni associate ad un bambino così grande. Per prima cosa, un bambino così grande potrebbe avere difficoltà a muoversi lungo il canale del parto, poiché le loro spalle potrebbero rimanere intrappolate sotto le ossa pelviche della madre con possibile distocia.

Questo, a sua volta, può causare danni ai nervi nel collo o persino rompersi le clavicole o le braccia. Potrebbero derivarne anche altre conseguenze: problemi respiratori o muscoli cardiaci anormalmente spessi. Per fortuna Willow non ha avuto nessun problema.

