Unimamme, solo qualche giorno fa il Vaticano ha dato un annuncio rivoluzionario, quello dell’abolizione del segreto pontificio nel caso di violenze sessuali sui bambini o adulti vulnerabili. Questo rientra nei provvedimenti voluti da Papa Francesco per combattere la pedofilia, dentro e fuori le mura della Chiesa. Le denunce infatti si moltiplicano.

Casi di pedofilia nella Chiesa: la situazione

Quest’anno l’ufficio vaticano che riceve le denunce di abusi sessuali da parte del clero ha registrato la cifre di 1000 casi segnalati da tutto il mondo. A dare questa drammatica notizia è stato Padre Joseph Kennedy, Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede. Le segnalazioni giungono da tutti i luoghi del mondo, anche da Paesi che fino ad ora non avevano mostrato casi. Padre Kennedy si riferisce certamente a casi ecclatanti come: Argentina, Messico, Cile, Italia, Polonia e Stati Uniti. A proposito dello scandalo scoppiato in Cina che ha coinvolto Fernando Karadima Papa Francesco aveva ammesso che la Chiesa non aveva reagito in tempo.

Per anni, Karadima, ha abusato di ragazzi affidati a lui mentre i suoi superiori lo coprivano. Padre Kennedy ha detto che il personale che si occupa delle segnalazioni di casi di abuso si sente sopraffatto. “Per evadere tutti i documenti relativi al 2019, il quadruplo di quanti se ne gestivano un decennio fa, il personale. Stiamo effettivamente assistendo a uno tsunami di casi, al momento, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima”. Riguardo il problema della fede per le persone coinvolte e i loro famigliari, Padre Kennedy aggiunge: “suppongo che se non fossi un prete e se avessi un bambino maltrattato, probabilmente smetterei di andare a messa”. Il prelato ha aggiunto che il Vaticano si è impegnato a prendere in considerazione tutti i casi sottoposti e di farlo con attenzione. “Li esamineremo dal punto di vista forense e garantiremo il giusto risultato. Non si tratta di riconquistare la gente, perché la fede è qualcosa di molto personale. Ma almeno diamo alla gente la possibilità di dire: ‘Forse diamo alla chiesa una seconda possibilità di ascoltare il messaggio”. Unimamme, voi avete seguito gli ultimi casi eclatanti di preti pedofili e la lotta del Pontefice contro di loro? Cosa ne pensate di quanto riportato su Tgcom24?

