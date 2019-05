Una donna polacca ha dato alla luce, alla 29esima settimana, sei gemellini. Stanno bene, ma hanno bisogno dell’incubatrice.

Un parto fuori dal comune è avvento all’ospedale universitario di Cracovia, a sud della Polonia. Una donna ha dato alla luce sei gemellini.

Un parto che ha sorpreso anche i medici che si aspettavano solo cinque gemellini. I bambini stanno bene e sono quattro femmine e due maschi.

Quando avvengono parti plurigemellari c’è sempre un grande stupore ed interesse. Come è avvenuto anche bel caso della donna che ha partorito 8 gemellini. In quel caso Natalie Suleman, o la Octmom, ha partorito con l’inseminazione artificiale, dopo che il medico le aveva impiantato addirittura 12 embrioni.

Oppure Judith Igwegbe la donna che ha partorito, A Padona, 4 gemellini. La donna ha partorito i quattro gemelli senza sottoporsi ad alcuna fecondazione assistita e ha potuto abbracciare i suoi bimbi dopo un parto cesareo programmato dai medici.

Nati 6 gemellini in Polonia: anche il presidente Duda fa gli auguri ai neo genitori

All’ospedale di Cracovia, in Polonia, è avvenuto un evento rarissimo. Una donna polacca ha partorito 6 gemellini con un parto cesareo. Statisticamente solo una gravidanza ogni 5 miliardi da luogo al parto di sei gemelli.

I piccoli sono nati alla 29esima settimana di gestazione, stanno bene, ma sono in incubatrice per monitorare il loro sviluppo. Una portavoce dell’ospedale, Maria Wlodkowska, ha dichiarato che secondo quanto risulta dai documenti è il primo parto di questa identità in Polonia.

Come riportato da Beskidzka24, i gemellini sono quattro femmine e due maschi. I nomi dei piccoli sono per le femmine Zosia, Kaja, Malwina e Nela e per i maschi Tymon e Filip. Inoltre, il più piccolo dei neonati pesa 890 g, il più grande 1300 g, pertanto i bambini trascorreranno almeno 2-3 mesi in ospedale sotto la cura di specialisti.

I neo genitori hanno anche un’altra bimba di 2 anni e mezzo di nome Olivia. Il papà dei gemellini, Szymon Marzec, è felice e nello stesso tempo anche preoccupato: “Il loro arrivo è stato una grande gioia, ma abbiamo anche molte preoccupazioni. Siamo felici che i bambini siano nelle migliori mani possibili e tutto ciò che possiamo dargli ora è il nostro amore e la nostra presenza”.

Il direttore dell’ospedale Marcin Jedrychowski ha definito l’operazione “estremamente difficile” e ci sono volute circa 40 persone tra medici e personale medico.

Un’altra particolarità di questo parto è che i medici si aspettavano “solo” 5 gemellini: “Avevamo cinque equipe di specialisti con cinque incubatrici pronte, ma quando la mamma ha partorito i dottori hanno scoperto che c’era anche un sesto bambino“.

Il papà dei gemellini è rimasto, come tutti, molto sorpreso da questa notizia: “Abbiamo fatto alcuni piani logistici a casa per cinque, ma ora dovranno essere cambiati. Vogliamo solo che escano dall’ospedale nella migliore condizione possibile”.

La notizia ha suscitato molto clamore in Polonia. Il presidente Andrzej Duda si è congratulato con i genitori e i medici su Twitter, mentre la locale squadra di calcio, il Cracovia, ha offerto ai bambini biglietti per lo stadio per tutta la vita.

Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodzicow i Personelu Medycznego! https://t.co/UoEx57e4YK — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 maggio 2019





Voi unimamme sapevate di questo eccezionale parto?