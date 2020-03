Il Papa invita a pregare, ovviamente durante una messa in streaming per le famiglie che devono gestire i figli a casa da scuole e anche parenti anziani o disabili e malati.

Come saprete Papa Francesco ormai dice messa in streaming a causa della situazione estesa a tutta Italia in questo fine settimana di Coronavirus. In occasione della Santa Messa a Santa Maria Papa Bergoglio ha voluto indirizzarsi, in modo particolare, alle famiglie che stanno sostenendo lo sforzo di rimanere a casa con bambini, anziani, disabili per cercare di combattere il Coronavirus.

Papa Francesco per le famiglie

«Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie che da un giorno all’altro si trovano con i bambini a casa perché le scuole sono chiuse per sicurezza e devono gestire una situazione difficile, gestirla bene, con pace e anche con gioia” ha detto il Pontefice nell’introduzione alla Messa. Il Papa ha voluto concentrarsi su quelle famiglie che hanno un parente, un figlio disabile e che magari non possono stargli accanto in questo momento molto difficile. “I centri di accoglienza sono chiusi. Preghiamo per le famiglie perché non perdano la pace in questo momento con fortezza e gioia”.

I genitori, oltre allo sforzo di gestire i figli a casa da scuola, ormai, per alcuni, da settimane, devono cercare di non traumatizzare i piccoli, ma senza mentire. I pediatri hanno raccomandato di spiegare cosa accade senza incertezze o mezze verità. «Occorre essere sinceri: spiegando cos’è un virus, come si trasmette, quali malattie può causare e quali strumenti abbiamo per difenderci» sostengono dalla Fondazione Veronesi, perché persino i bambini di 3 anni capiscono cosa sta accadendo. Unimamme, cosa ne pensate del messaggio del Papa sul Messaggero?

