Il principe William ha incontrato i sudditi che si erano radunati per celebrare il compleanno della madre Lady Diana. Un gesto che ha commosso tutti i fan.

Il primo luglio, come ogni anno, i cittadini inglesi ed i fan si riuniscono davanti ai cancelli di Kensington Palace per onorare la memoria di Lady Diana. Proprio il primo luglio ricorre la nascita della principessa tanto amata dal popolo. Quest’anno avrebbe compiuto 58 anni, se non avesse perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto il 31 agosto del 1997.

I sudditi che erano li per renderle omaggio sono rimasti piacevolmente sorpresi da un gesto molto commovente del principe William.

Il gesto del principe William, ha commosso i sudditi proprio come faceva la mamma Diana

Il primogenito di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, William, ha fatto una cosa che non aveva mai fatto e nessuno si sarebbe mai aspettato. Un gesto molto semplice, come riportato dal Daily Mail, ma che ha commosso tutti quelli che erano li per onorare la principessa. Il gesto ha sorpreso tutti perché sia William e sia Herry, il fratello minore, non hanno ricordato la madre attraverso i social, un’azione che in un primo momento era sembrata una mancanza di rispetto nei confronti della madre.

Ma così non è stato, all’improvviso, il principe William è uscito dal portone di Kensington Palace per dirigersi verso il Kensington Garden. Non si è fatto annunciare, era da solo con alcuni uomini della sicurezza.

Si è diretto verso il cancello nero e dorato pieno di fiori davanti al quale vi era ancora tanta gente a pregare, erano le 19 di sera, e si è messo a chiacchierare con loro, stringendo loro le mani e sorridendo, proprio come avrebbe fatto sua madre.

Il gesto di William, quello di incontrare il popolo in un giorno così importante, è stato molto apprezzato ed ha acceso una luce nuova negli occhi di molte persone che hanno visto in William quello stesso candore di Diana.

Tra i fan presenti c’era John Loughrey, un cinquantanovenne londinese che era molto emozionato alla vista di William: “William mi ha detto che sapeva che saremmo venuti qui per anni e ci ha ringraziato per quello che stavamo facendo per sua madre. Sto ancora tremando, mi sento molto emozionato”.

Il Signor Loughrey ha detto che il principe ha anche ammirato i distintivi di Diana che ha sul suo cappello e ha detto che pensava che fosse “meraviglioso” che stessero celebrando la vita e l’eredità di sua madre. Inoltre William ha chiesto come mai avevano organizzato una veglia ed il fan ha risposto: “Diana era nata con due cuori. Uno per lei è uno per noi. La gente non deve dimenticarlo mai”.

