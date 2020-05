Riaprono ristoranti e bar: le regole da seguire per evitare i contagi | FOTO

Presto riaprono anche i ristoranti ed i bar, ma seguendo delle regole precise che dovranno essere seguite scrupolosamente dai ristoratori.

Per poter riaprire le loro attività i ristoratori dovranno seguire delle linee guida. Una serie di regole che l’Inail e L’Istituto Superiore di sanità hanno predisposto. Distanziamento sociale, uno spazio di quattro metri quadrati per ogni cliente e la distanza anche tra i tavoli, sono solo alcune delle regole da dover seguire se si vuole ripartire.

Riaprono ristoranti e bar: le regole dell’Inil e dell’ISS

Nel documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della ristorazione, diffuso dall’Inail, sono state proposte molte idee da attuare per permettere di proteggere sia il personale e sia i clienti. Un primo aspetto riguarda la qualità dell’aria, ci dovrà essere la possibilità di far areare naturalmente gli ambienti, compresi i servizi igienici e la ventilazione dei locali confinati. Sarà preferibile, ove possibile, allestire tavoli all’aperto.

La disposizione dei tavoli e dei posti a sedere dovrà essere rimodulata in modo tale da avere uno spazio per ogni cliente non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente a meno che non siano state istallate delle barriere protettive.

Per accedere al ristorante sarà necessaria la prenotazione che eviterà anche la formazione fuori dal locale di assembramenti.

Tra tavolo e tavolo la distanza dovrà essere di almeno due metri. Bisognerà riorganizzare gli spazi per permettere e procedure come quelle di igiene individuale delle mani e degli ambienti.

Durante il pasto i clienti non indosseranno la mascherina e bisognerà adottare delle misure specifiche di contenimento indiretta tramite stoviglie, posaterie e così via. Le mascherine dovranno essere indossate in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici).

Pagamenti: da preferire pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.

Igienizzare dopo ogni cliente: ad ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, acetiere, etc.).

Non ci saranno più i buffet: verranno eliminati per evitare il contagio ed anche i classici menù dovranno essere sostituiti con con soluzioni innovative (menù online, via app o su lavagne da leggere prima di sedersi al tavolo).

Dispositivi di protezione individuale per il personale: Per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata la mascherina chirurgica ed i guanti in nitrile. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l’uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l’utilizzo dei guanti in nitrile. Le mani dovranno essere lavate più volte anche con le soluzioni idroalcoliche che dovranno essere a disposizione di tutti in più punti del locale.

Il personale in cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad esempio il separatore in plexiglass). Pulire accuratamente anche gli ambienti dove il personale si cambia prima e dopo la fine del proprio turno di lavoro.

