Il richiamo di un giocattolo è stato pubblicato sul sito della catena di supermercati Carrefour. E’ importante controllare se lo si ha già a casa.

Una nota catena di supermercati e ipermercati francese, che ha molti negozi in tutta l’Italia, da nord a sud, La Carrefour, ha pubblicato sul suo sito il richiamo di un prodotto che loro distribuiscono. Questa volta non si tratta di un prodotto alimentare, ma di un giocattolo destinato anche ai bambini piccoli.

Richiamo giocattolo: marca da controllare per evitare problemi

La Carrefour ha pubblicato il richiamo dal mercato di un giocattolo, si tratta della “BAMBOLA SET DOTTORE MY SICK BABY DOLL”. Il codice EAN è 36146134457495 ed il marchio è Aimantine. L’azienda distribuisce il prodotto da settembre 2019 ed ad oggi è stato necessario il richiamo per rischio soffocamento. Infatti, come si legge dalla nota “il giocattolo, per un difetto nella resistenza della siringa e dell’otoscopio che sono venduti insieme alla bambola, potrebbe determinare il distacco di piccole parti che potrebbero essere accidentalmente ingerite”. Un grave pericolo per i bambini che giocando potrebbero inavvertitamente ingerire le piccole parti.

Come per ogni richiamo, il consiglio per i consumatori è quello di “non utilizzare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso, mettendo in guardia sui pericoli che si corrono facendo giocare i bambini con questo giocattolo”.

La catena dei supermercati, è intervenuta eliminando subito dalla vendita il “pericoloso” oggetto dai loro scaffali.

Per eventuali ulteriori informazioni Carrefour ha messo a disposizione un numero verde 800650650 (solo per chiamata da rete fissa) e da cellulare 02.21079072 (costo delle chiamate in base al piano tariffario).

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Avete acquistato questa bambola?