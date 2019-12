Seggiolino antiabbandono: multe dal 6 marzo.

Unimamme, siamo a un nuovo capitolo riguardante i seggiolini antiabbandono.

Come saprete la legge che riguarda questa importante novità per le famiglie con bambini piccoli era già stata approvata dal Parlamento l’anno scorso, ma non era stata applicata per mancanza del decreto attuativo.

Seggiolino antiabbandono: un altro passo avanti

La Commissione finanze ha approvato un emendamento al dl del Fisco che rinvia al 6 marzo le multe per chi non rispetta le regole. Inoltre sale da 1 a 5 milioni gli stanziamenti previsti nel 2020 per le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta. Come accennavamo dal 6 marzo ci sarà una sanzione amministrativa che va dagli 81 Euro ai 326 Euro o la decurtazione di 5 punti di patente. Attualmente i genitori possono scegliere tra dispositivi che si possono montare sul seggiolino standard o un seggiolino anti abbandono specifco. I prezzi vanno da 149 Euro a 589.

LEGGI ANCHE > SEGGIOLINI AUTO ANTI ABBANDONO, OBBLIGATORI DAL 7 NOVEMBRE: SCATTANO MULTE E DECURTAZIONI

Ricordiamo inoltre che il bonus per l’acquisto di seggiolini è di 30 Euro. Il seggiolino è dotato di un sensore che si collega tramite il Bluetooth con il proprio smartphone. L’apparecchio quindi rileva se il piccolo è rimasto sul seggiolino e se ci si allontana dall’auto mentre il piccolo è dentro scatta un doppio allarme: viene avvisato il genitore tramite una serie di notifiche sul telefono e , successivamente, verranno contattati numeri di pronto intervento. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa novità circa i seggiolini antiabbandono di cui si parla su GIDS? Voi lì’avete già acquistato? Cosa ne pensate di questa imposizione? Secondo voi può davvero aiutare a salvare delle vite?

