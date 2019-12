Simona Ventura ricorda Nadia Toffa.

Di recente Simona Ventura è stata ospite a Storie italiane dove ha colto l’occasione per ricordare l’amica e collega Nadia Toffa, deceduta in agosto dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al cervello.

Simona Ventura e Nadia Toffa: l’amicizia svelata

Forse non tutti sapevano che Simona Ventura e Nadia Toffa erano grandi amiche. Ospite della trasmissione di Eleonora Daniele: Storie italiane, la nota conduttrice ha raccontato la sua amicizia con la “iena”, deceduta in agosto, mentre in studio c’era anche mamma Margherita.. “Io e lei aveva un rapporto di chat, lei mi mandava le sue canzoni ed i suoi pensieri. Mi chiedeva se mi era piaciuta a Le Iene: mi piaceva molto questo nostro rapporto. Quando mi hanno chiamato per andare a ricordarla a Le Iene, è stato bellissimo. Ha lottato fino all’ultimo, quando ho saputo della sua morte è stato bruttissimo. Ma ci ha lasciato questa grande forza e questa grande energia”. E riconosce in Nadia molti punti in comune con lei.

Simona Ventura è una mamma come Margherita, madre di Nadia. La Ventura infatti ha rischiato di perdere suo figlio, Niccolò, vittima di un’aggressione fuori da una discoteca. “Mi rendo conto che sono stata miracolata dalla vita, ho la fortuna di avere ancora con me mio figlio. Apprezzo ancora di più il destino che Dio mi ha dato questa mattina ascoltando queste storie”, la presentatrice aggiunge riguardo al figlio: “è andato avanti, non vuole più parlare di questa cosa: è molto netto e io sono d’accordo con lui, altrimenti questo destino ti fagocita in un vortice da cui non esci più. Il processo sta andando avanti e lui sta bene”. La Ventura inoltre ha ricordato cosa la accomunasse alla giornalista delle Iene. “Era molto simile a me e volitiva”. Quasi a voler sottolineare nuovamente il suo legame con la Toffa, Simona Ventura su Insagram ha pubblicato una foto con la cagnolina di Nadia Toffa: Totò commentando così: “ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua #totò! Cara @nadiatoffa la tua presenza è ancora viva nell’anima di tutte le persone (e sono tante) che ti vogliono bene!”. Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole della Ventura?

