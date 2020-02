La Skullbreaker Challenge è una moda che spopola tra i giovani e sta mettendo in allarme i genitori. Sui gruppi Whatsapp sta girando il video della sfida

Quache giorno fa avevamo parlato di una terribile sfida che sta spopolando tra i giovani di tutto il mondo. Si tratta della Skullbreaker Challenge, una sfida assurda che mette a rischio la vita di chi ne prende parte. La vittima inconsapevole rischio un trauma cranico e ferite su tutto il corpo. La sfida è iniziata sulla piattaforma social Tik Tok, ma si sta diffondendo velocemente anche su gli altri social.

Sta girando, proprio in queste ore, un video sulle chat WhatsApp di molti genitori che mostra l’ultima sfida lanciata sui social tra gli adolescenti. Si tratta della Skullbreaker Challenge una sfida molto stupida che coinvolge tre persone, due delle quali sanno di cosa si tratta mentre il terzo, la vera vittima, è assolutamente ignaro di quanto sta per accadergli. I ragazzi si allineano in fila, la vittima ignara al centro esaltano alternativamente davanti la fotocamera dello smartphone. Quando arriva il turno di quello al centro, generalmente alla fine, i due al suo fianco gli fanno uno sgambetto, spingendo in avanti le gambe del malcapitato. Questo fa si che la vittima non abbia punti di appoggio e cade violentemente di schiena, andando anche a sbattere la testa con gravissime conseguenze. Da qui il nome “rompecraneos”, spaccatesta, attribuito in Sudamerica alla Challenge.

Di fronte alla rapida diffusione, grazie alla facilità di condivisione di notizie attraverso i social, i genitori di tutto il mondo ed anche quelli italiani, stanno diffondendo tramite social network o gruppi WhatsApp di classe, alcuni filmati che mostrano proprio le rovinose cadute di schiena-testa causate da questa nuova e orribile moda che sta dilagando tra i giovani.

E’ importante che i genitori parlino con i propri figli avvisandoli della pericolosità e dell’assurdità di questo inutile gioco. Evitando di prenderne parte sia come vittima, ma anche di non fare lo scherzo a nessuno anche perchè gli autori dello scherzo potrebbero incorrere in una denuncia penale oltre che una probabile sospensione da scuola se il video viene girato nell’istituto scolastico.

Inoltre, i genitori dovrebbero ricordare ai propri figli che si rischia davvero di rompersi la testa, con danni gravissimi, come la commozione cerebrale, la distorsione cervicale o proprio la frattura del cranio. Dopo la Blue Whale, la Tide Pods Challenge, la Samara Challenge e tanti altri questo è l’ennesimo giochino pericoloso. Il giochino terribile ha coinvolto per il momento tanti adolescenti, alcuni si sono fatti anche male in modo da dover essere portati d’urgenza al pronto soccorso. Per il momento non sono state segnalate vittime, anche se si parlava di due morti, ma la notizia non è stata confermata.



Voi unimamme avete ricevuto il video? Eravate a conoscenza di questo assurdo giochino? Cosa ne pensate dell’ultima moda tra i ragazzi? Perlate con i vostri figli per far si che non prendano parte a questo inutile gioco.

