Uno scherzo virale sulla piattaforma social TikTok è molto pericoloso. Si tratta di una challenge dove una vittima ignara rischia anche la vita.

Nella società moderna quasi tutti usano costantemente i social. Chi più fa un uso, ma a volte diventa un “abuso”, sono i minorenni. A volte vengono usate in modo intelligente e possono essere anche utili, altre volte possono essere un pericolo. E’ questo il caso di una nuova challange che sta spopolando tra i ragazzi di tutto il mondo sulla piattaforma TikTok. Una challenge che può anche costare la vita a chi partecipa.

Scherzo su TikTok: una challenge pericolosa che viene denunciata da una madre

Si chiama “Skullbreaker Challenge”, la sfida emersa su TikTok che consiste in un vero e proprio atto di violenza nei confronti di una vittima. La vittima è ignara, non sa quello che le sta per capitare e viene coinvolta a partecipare ad un innocuo salto, ma così non è. Viene coinvolta in uno scherzo virale su TikTok di pessimo gusto che può avere conseguenze anche molto gravi.

Non è la prima volta che in piattaforme come TikTok vengono proposte delle challenge, a volte si tratta di sfide di ballo, canto o azioni di vario genere. Quelle che sembrerebbero riscuotere più successo sono quelle che sono potenzialmente pericolose. Ed è proprio quel che sta rischiando di accadere con la cosiddetta Skullbreaker Challenge. Le prime testimonianze arrivano dal Sudamerica.

LEGGI ANCHE > SAMARA CHALLENGE: SEMINA TERRORE E VIOLENZE – FOTO & VIDEO

La sfida prevede la presenza di tre persone che allineate in orizzontale saltino in modo alternato di fronte alla fotocamera dello smartphone, come riportato anche da FanPage. La persona al centro del trio è la vittima inconsapevole della challenge. Quando arriva il suo turno e salta, le altre due persone al suo fianco ne spingono le gambe in avanti con un calcio in modo da farla atterrare sbilanciata all’indietro. A questo punto, la caduta è inevitabile per la mancanza di punti di appoggio e la vittima atterra di schiena, ma la forza dell’impatto e la perdita d’equilibrio portano spesso a un urto involontario della testa contro il terreno, con conseguenze imprevedibili. Secondo alcune testimonianze la challenge ha già provocato danni rilevanti ad alcuni partecipanti.

LEGGI ANCHE > CONDOM SNORTING CHALLENGE: LA SFIDA “VIRALE” MOLTO PERICOLOSA (VIDEO)

Una denuncia arriva dalla madre di un ragazzino che è stata la vittima inconsapevole di questa challenge assurda.

La donna, Valerie Hodson, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Ho davvero riflettuto prima di postare questo, ma sento che ci deve essere consapevolezza su questo scherzo virale crudele e maligno. Mercoledì a mio figlio è stato chiesto di fare una gara di salto con i suoi 2 “amici”, quando ha saltato, i 2 ragazzi lo hanno preso a calci, il più forte possibile… È atterrato forte sulla schiena e sulla testa, mentre ha faticato ad alzarsi ha perso conoscenza, è caduto in avanti sbattendo la faccia”.

I ragazzi presenti non lo hanno aiutato: “Gli addetti della scuola lo hanno aiutato, mentre i 2 ragazzi che erano con lui ridevano anche se mio figlio era svenuto sul terreno. Portato di corsa in ospedale, ha un trauma cranico, punti sul volto, tagli gravi all’interno della bocca e 2 denti davanti che si devono tenere d’occhio. Questo a quanto pare è uno scherzo virale di Tik Tok che viene girato per guadagnare like sui social”.

Poi la mamma ribadisce che il figlio era ignaro di quello che sarebbe successo, ma si era fidato dei ragazzi che conosce da diverso tempo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa sfida assurda che sta spopolando in tutto il mondo? Cosa ne pensate?