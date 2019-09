Sparatorie a scuola negli Usa: il commovente video di avvertimento dei genitori delle vittime di Sandy Hook.

Le scuola hanno riaperto ovunque. Un nuovo anno scolastico è iniziato tra progetti, impegni e aspirazioni per il futuro. Genitori commossi ed emozionati hanno accompagnato i loro bambini al loro primo giorno di scuola alle elementari, l’inizio di una fase importante per la loro crescita. Bambini e ragazzi pieni di sogni hanno iniziato un nuovo ciclo scolastico con nuovi amici e progetti.

Il momento dell’inizio della scuola è importante ed emozionante per tutti, anche per gli insegnanti che cominciano un nuovo percorso professionale. Dovrebbe essere un momento di gioia, curiosità, interesse e passione, oltre all’inevitabile ansia per gli impegni e le sfide da affrontare. E così dovrebbe essere per tutto l’anno scolastico, consapevoli dell’importanza di quello che si sta facendo che è parte della costruzione del proprio futuro. Un impegno difficile e duro alle volte, ma necessario e molto formativo.

Dovrebbe essere tutta qui la preoccupazione a scuola di studenti, genitori e insegnanti: affrontare i compiti e le prove, imparare nuove materie, esperienze e nozioni, assimilarle e rielaborarle. La sfida dell’imparare per i bambini e i ragazzi, dell’insegnare per i docenti e del mediare questo rapporto da parte dei genitori, accompagnando i figli e ascoltando gli insegnanti, in un sodalizio educativo dal quale tutti possano imparare e crescere. Al di là, purtroppo di alcune storture a cui abbiamo assistito negli ultimi anni nelle scuole – ma non è il tema di oggi.

Eppure in alcune parti del mondo, anche quello cosiddetto sviluppato ed evoluto, andare a scuola può rivelarsi un incubo per bambini e ragazzi, e per i loro insegnanti. Quelle che dovrebbero essere le aule e i corridoi di un luogo sicuro e accogliente dove le uniche preoccupazioni dovrebbero essere un brutto voto o un comportamento indisciplinato si trasformano un vere e proprie zone di guerra, come in un Paese martoriato perennemente in conflitto.

Stiamo parlando invece delle scuole degli Stati Uniti vittime delle sparatorie di massa. Nessuna è risparmiata. Che si tratti di un college universitario, di una scuola superiore o addirittura elementare, abbiamo assistito negli ultimi anni ad episodi di violenza cieca ed efferata. Persone squilibrate e armate fino ai denti hanno fatto irruzione negli istituti sparando all’impazzata con fucili automatici e lasciando a terra decine di persone. Studenti anche bambini, insegnanti, impiegati, nessuno è stato risparmiato dalla furia omicida.

Episodi che negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale, dopo il clamoroso precedente della scuola superiore Columbine negli anni ’90. Andare a scuola negli Usa è diventato pericoloso quasi come in un Paese in guerra. E il bilancio delle sparatorie di massa degli ultimi anni negli Satti Uniti, a scuola e in altri luoghi, è da vero e proprio bollettino di guerra, con centinaia di morti.

Tra gli episodi più recenti di sparatorie di massa a scuola, i più impressionanti sono stati quelli del massacro di Parkland, in Florida, dove il 14 febbraio del 2018 furono uccise 17 persone alla Marjory Stoneman Douglas High School, e soprattutto quello della scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut, dove il 14 dicembre 2012 furono uccise 27 persone, tra bambini e insegnanti. L’età giovanissima delle vittime scosse profondamente l’opinione pubblica, non solo americana ma mondiale.

Il dibattito che si è aperto sulla limitazione delle armi automatiche o semi-automatiche e soprattutto sulla loro libera vendita, senza sufficienti controlli sugli acquirenti, quindi anche agli squilibrati, non ha portato ancora a provvedimenti concreti. Nonostante le manifestazioni di protesta da parte di tanti ragazzi americani e una nuova presa di coscienza nell’opinione pubblica, la lobby americana delle armi è ancora fortissima.

Così vanno avanti le iniziative per sensibilizzare sul problema della sicurezza dei bambini a scuola. I genitori dei bambini vittime della sparatoria di Sandy Hook, che hanno fondato un’associazione, hanno realizzato un video tanto scioccante quanto commovente sul dramma delle sparatorie di massa a scuola. Un video davanti al quale non si può restare indifferenti.

I genitori delle vittime della sparatoria alla scuola elementare Sandy Hook hanno fondato l’associazione no profit “Sandy Hook Promise“, impegnata nella sensibilizzazione sulle sparatorie di massa e nel loro contrasto, anche attraverso una limitazione nella vendita e nell’uso delle armi.

Per proteggere i bambini e ragazzi da eventuali sparatorie a scuola, gli irriducibili delle armi libere hanno proposto la realizzazione di barriere antiproiettile in cemento armato lungo i corridoi delle scuola, dove gli studenti possano proteggersi in caso di sparatoria. Come se una scuola fosse un campo di battaglia, insomma.

Mark Barden, tra i fondatori di “Sandy Hook Promise”, rifiuta assolutamente una simile proposta, che implicherebbe l’accettazione delle sparatorie come “normali”. “Questo è quello che i nostri bambini penserebbero, mentre non dovrebbe essere così. Non è assolutamente normale che si spari a dei bambini e che questi vengano inseguiti con le armi nella loro scuola”.

Per sensibilizzare sul tema, i genitori di Sandy Hook hanno realizzato un video che mostra bambini e ragazzi che rientrano a scuola con tutto l’occorrente che serve loro per seguire le lezioni e studiare: lo zaino per i libri, i raccoglitori per gli appunti, le cuffie per studiare n biblioteca, le scarpe per fare ginnastica. Un video che inizia con ragazzi felici ed entusiasti di iniziare un nuovo anno scolastico, ma che a un certo punto cambia tono.

Le scarpe da ginnastica servono sì per correre ma per scappare da una sparatoria. Lo skateboard serve per rompere i vetri delle finestre per fuggire dalla classe mentre arriva il killer, i calzini servono come benda per le ferite… e poi c’è il telefono cellulare… Tutti gli strumenti e il materiale usato dai ragazzi durante le lezioni diventa attrezzatura di sopravvivenza.

“Le sparatorie a scuola sono prevenibili se riconosci i segnali”, è la scritta che appare alla fine. Un video da guardare assolutamente e che non vi lascerà indifferenti, unimamme.

Solo quest’anno, al 19 settembre 2019 si sono verificate 302 sparatorie di massa negli Stati Uniti secondo i dati del Gun Violence Archive. Come riporta la BBC News.

Un problema dal quale le autorità non possono più tirarsi indietro.

